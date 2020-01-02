Есть суп и не пить кофе - советы, как облегчить симптомы похмелья

Ученые исследовали, как облегчить симптомы похмелья. Фото: cheline.com.ua

Снять симптомы алкогольного похмелья после громких гулянок помогут некоторые продукты питания.

Ученые называют похмелье "метаболической бурей". Это результат высокого уровня этанола в крови и сопровождающего его обезвоживания. А также прямых токсических эффектов распада алкоголя в организме в ацетальдегид, сообщает ACS.

Поэтому стоит позаботиться, чтобы организм в первую очередь, получил достаточное количество жидкости. Облегчить симптома помогут некоторые блюда.

По мнению доктора философии Элисон Э. Митчелла из Университета Калифорнии в Дэвисе, поможет облегчить симптомы похмелья употребление яиц. Цистеин, которых в них содержится, помогает вывести ацетилдегид из организма.

Стоит принять витамин B1, который может помочь предотвратить накопление глутарату, вещества, связанной с частью головной боли от похмелья.

А вот кофе пить не стоит - ее мочегонный эффект может ухудшить обезвоживание, вызванное самым алкоголем.

По мнению доктора Митчелла и его коллег, снять основные симптомы похмелья прекрасно помогает корейский суп "Як-а-мейн". Такое исследование представили на заседании Американского химического общества.

Суп из соленой говядины, бульона на основе соевого соуса, лапши, крутого яйца и лука является идеальным сочетанием солей, белков, углеводов и микроэлементов, которые необходимы организму после приема спиртных напитков.

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Также, одним из лучших средств при похмелье является спаржа лекарственная (обычная спаржа), считают исследователи из южнокорейского Национального университета Чеджу и Института медицинских наук, передает портал Wiley Online Library.

Ученые обнаружили, что аминокислоты и минеральные элементы, содержащиеся в молодой спаржи, усиливают клеточный метаболизм и снижают окислительный стресс, которому подвергается печень в результате чрезмерного увлечения спиртным. Подчеркивается, что спаржа может лишь облегчить симптомы похмелья, но не избавить от него полностью. Ученые обнаружили, что экстракт листьев спаржи является более эффективным в борьбе с похмельем, чем молодые побеги, которые традиционно употребляют в пищу.

Ученые из университета Сунь Ят-Сена в Китае, со своей стороны, назвали лучшим средством от похмельного синдрома газированный сок лайма и лимона, говорится в исследовании на Royal Society of Chemistry.

Этот напиток, как пояснили эксперты, лучше стимулирует выработку ферментов, расщепляющих ацетальдегид - токсичнк химическое соединение, которое накапливается в организме и вызывает боль и тошноту.

Считается, что труднее похмелье переносят женщины. При этом вероятность похмелья возрастает, если пить алкоголь быстрыми темпами.

Врач нарколог советует, что выпитое лучше закусывать мясными и рыбными блюдами, овощами. Полезно есть кусочек лимона с солью и киви. Фрукты содержат вещества, которые помогут переварить спиртное, жирную и белковую пищу. Следует употреблять много воды или сока, но избегать газированных напитков.