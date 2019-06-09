Супрун порадила, як правильно засмагати

Супрун посоветовала как загорать

Ульяна Супрун советует ответственно относиться к приему солнечных ванн.

"Загар - это попытка кожи защититься от повреждения ультрафиолетовыми лучами. Для этого специальные клетки - меланоциты, синтезируют пигмент меланин, и он распространяется в коже. Мы различаемся по способности образовывать меланин, поэтому если у вас белая кожа," к которой загар не липнет " как можно раньше полноте попытки стать бронзовыми ", - говорит она в Facebook.

Тем, кто любит загорать врач дает несколько советов:

Пользуйтесь солнцезащитным кремом со степенью защиты SPF30 и фильтрами лучей UVA и UVB. Не стоит искать крем с максимальной защитой: крем с SPF 30 блокирует или отражает 97% лучей, а SPF50 - 98%.

Если вы весь день на солнце, обновляйте крем каждые два часа. Но лучше не выходите на улицу во время с 10 утра до 4 вечера. Пребывание в тени на 30% уменьшает вероятность множественных ожогов у детей.

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Но полагаться исключительно на солнцезащитный крем нельзя.

Если же вы уже обгорели на солнце, Ульяна Супрун советует использовать парацетамол.

"Уменьшить воспаления помогут ацетилсалициловая кислота и парацетамол, если только они вам не противопоказаны", - пишет она.

"После ожога следует употреблять много жидкости - перегрев могло вызвать обезвоживание. А также употреблять продукты, богатые фолиевой кислотой и каротиноиды: брокколи, шпинат, печень, морковь, перец, смородину", - добавляет Супрун.

Одежда на 27% уменьшает вероятность ожогов.