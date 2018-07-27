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пятница, 27 июля 2018 13:32

Супрун: кого будут бесплатно лечить от гепатита С

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Супрун: кого будут бесплатно лечить от гепатита С
Лечение гепатита С станет бесплатным Фото: vicare.vn

Украинцев начнут бесплатно лечить от гепатита С новейшими лекарствами. Их закупило МЗ Украины по самой низкой за всю историю государственных закупок цену - 89 долларов. Благодаря этому их хватит всем, кто стоит в очереди на лечение.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"В 2018 году смогут вылечиться бесплатно все пациенты, которые нуждаются в первоочередном лечения. Это почти 6000 человек. В следующем году лечение получит вся очередь людей, которым поставлен диагноз гепатит С. Мы открываем новую эру лечения, в которой Украина может превратиться в страну без гепатита", - заявила Ульяны Супрун, и.о. министра здравоохранения Украины.

Новые лекарства от гепатитов, которые будет закупать Украина через международные организации, - это инновационные лекарства прямого действия, соответствующие рекомендациям Европейской ассоциации по изучению болезней печени по лечению гепатита C.

Будут закуплены препараты для двух различных курсов терапии: Софосбувир и Ледипасвир и Софосбувир и Велпатасвир. Эти таблетки нужно принимать 12 недель. Их эффективность доказана и составляет более 90%.

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"Скоро качественные лекарства от гепатитов станут доступными в аптеках! Пациенты больше не будут вынуждены продавать все имущество, чтобы купить лекарства от гепатитов! Благодаря усилиям организаций в Украине курс будет стоить всего 89 долларов. Для сравнения - цена аналогичного курса в США - 147 000 долларов США, во Франции - 150 366 долларов", - отмечает Дмитрий Шерембей, председатель Координационного совета БО "100 процентов жизни".

По данным ВОЗ, ежегодно около в 6 000 украинцев обнаруживают гепатит. В очереди на лечение в Украине находятся 24 786 пациентов.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что дневной сон полезен для большинства людей, но должно быть непродолжительным и не заменять полноценный ночной сон.

"Сон днем ​​помогает восстановить концентрацию внимания, производительность и способность фокусироваться на работе. Кроме того, дрема работает как антидепрессант, улучшает настроение и в целом может оказать заряд энергии как после полноценного ночного сна", - написала она.

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