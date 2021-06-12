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суббота, 12 июня 2021 18:01

Стоит ли ждать украинцам новых поставок вакцины от коронавируса

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Стоит ли ждать украинцам новых поставок вакцины от коронавируса
Виктор Ляшко анонсировал новую поставку доз вакцин от коронавируса Фото: kmu.gov.ua

Поставки вакцины будут продолжаться весь июнь 2021. Украина вместе получит 3,9 млн доз вакцин от коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью НВ.

"Я сейчас не скажу цифру, но в июне со всеми поставками, которые у нас доезжают, то это будет 3,9 миллиона доз вакцины. Просто почему я не говорю сейчас? Потому что у нас началось привоз Pfizer, с 473 тысяч доз уже было две поставки по 117 000 доз, и за средства государственного бюджета также закуплена вакцина Pfizer, 500000 доз. Каждую среду они поставляют около 60 000 доз, поэтому просто сейчас не скажу точно, сколько приехало из этой партии", - сказал Ляшко.

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Глава Минздрав не мог уточнить, сколько именно еще прибудет доз вакцины, но отметил, что на сегодня поставки продолжаются.

Власти пакистанской провинции Синд ввела наказание за отказ от вакцинации против коронавируса. Людям блокировать мобильную связь.

Накажут также госслужащих, которые откажутся от вакцинации. С июля такие лица могут остаться без заработной платы.

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