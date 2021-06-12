Стоит ли ждать украинцам новых поставок вакцины от коронавируса

Виктор Ляшко анонсировал новую поставку доз вакцин от коронавируса Фото: kmu.gov.ua

Поставки вакцины будут продолжаться весь июнь 2021. Украина вместе получит 3,9 млн доз вакцин от коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью НВ.

"Я сейчас не скажу цифру, но в июне со всеми поставками, которые у нас доезжают, то это будет 3,9 миллиона доз вакцины. Просто почему я не говорю сейчас? Потому что у нас началось привоз Pfizer, с 473 тысяч доз уже было две поставки по 117 000 доз, и за средства государственного бюджета также закуплена вакцина Pfizer, 500000 доз. Каждую среду они поставляют около 60 000 доз, поэтому просто сейчас не скажу точно, сколько приехало из этой партии", - сказал Ляшко.

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Глава Минздрав не мог уточнить, сколько именно еще прибудет доз вакцины, но отметил, что на сегодня поставки продолжаются.

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