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пятница, 12 февраля 2021 23:13

Степанов рассказал об еще одной вакцине от Covid-19, которую ввезут в Украину

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Степанов рассказал об еще одной вакцине от Covid-19, которую ввезут в Украину
Вакцину Sinovac завезут в Украину. Фото: REUTERS

Китайскую Covid-вакцину Sinovac ввезут в Украину в течение следующего месяца.

"Sinovac - ею прививаются в Турции, Бразилии, Индонезии ... Мы ждем, она зарегистрирована 6 февраля в Китае, и в течение 30 дней должна быть (в Украине - ред.)", сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в эфире "Свобода слова Савика Шустера".

"Это вакцина с доказанной эффективностью не менее 70%. Мы увидим документы, они их только 11 февраля подали на регистрацию. В досье должны быть общие результаты по клинической эффективности", добавил Степанов.

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Степанов заверил, что Sinovac будет бесплатной в Украине и доступной согласно календарю прививки.

Вакцинация в Украине начнется 15-16 февраля.

В Украину уже на следующей неделе может прибыть, кроме вакцины Pfizer, еще и вакцина разработки AstraZeneca.

В течение следующих двух лет планируют сделать прививки 50% населения, поэтому вакцину должны получить 20 млн украинцев.

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