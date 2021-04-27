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вторник, 27 апреля 2021 03:40

Степанов рассказал о разработке украинской Covid-вакцины

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Степанов рассказал о разработке украинской Covid-вакцины
Украина разрабатывает собственную вакцину против коронавируса. Фото: Укринформ

Украина имеет два препарата, на базе которых потенциально можно разработать собственную вакцину против коронавируса.

"Что касается украинской разработки, украинской вакцины - у нас действительно есть уже два кандидата на вакцину", - заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

По его словам, в разработке одного из препаратов уже достигли стабилизации лекарственной формы. Второй кандидат также проходит доклинические исследования.

Степанов отметил, что для создания специального кластера, который бы мог заниматься такими исследованиями, в госбюджете выделено 100 млн гривен. "Средств недостаточно, надо будет добавлять", - прокомментировал глава Минздрава. Кроме того, важной составляющей он назвал наличие мощностей для производства вакцин.

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Правительство Украины ставит целью возродить научный потенциал для разработки вакцин.

По словам Степанова если наша страна начнет быстрее разрабатывать собственную вакцину против коронавируса, первые результаты будут уже через три года.

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