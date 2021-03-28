Степанов рассказал, когда Covid-вакцину можно будет купить в аптеке

Вакцину от коронавируса можно будет купить в аптеках, как только появится коммерческий рынок. Сейчас его нет ни в одной стране мира.

Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью "Радио Свобода".

По его словам, Минздрав поддержит распространение вакцин через аптеки, как только это станет возможным.

"Как только коммерческие компании привезут вакцину, видимо ее можно будет купить. Министерство здравоохранения наоборот призывает любые фармкомпании, которые работают на этом рынке, если у вас появится возможность, пожалуйста, привозите. Мы ее зарегистрируем (те, которые зарегистрированы на территории Украины), очень быстро проведем все процедуры, которые должна провести Гослекслужба, чтобы у нас появился рынок", - сказал Степанов.

Он добавил, что "коммерческого рынка в мире еще нигде не существует".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Степанов рассказал, когда Украина будет производить вакцину от коронавируса

В период пандемии украинцам советуют придерживаться рекомендаций медработников, социальной дистанции и избегать посещения мест массового скопления людей. В случае симптомов инфекции Минздрав призывает обязательно обращаться за медпомощью. Семейный врач должен направлять к лицам с подозрением на Covid-19 мобильную бригаду.