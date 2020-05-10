Степанов рассказал, как будут рассчитывать стоимость родов

Тариф будут рассчитывать в зависимости от сложности. Фото: МЗ

С 1 апреля в Украине роды должны были стать полностью бесплатными, на каждую роженицу предусмотрено более 8 тыс грн.

При расчете этого тарифа следует принимать во внимание сложность родов, нередко из-за патологий требуют значительно больше, сообщил в интервью ТСН министр здравоохранения Максим Степанов.

Он считает, что бесплатные роды это тогда, когда женщина не платит ни за любую процедуру, независимо от его состояния, сложности родов и возможных осложнений.

"Она независима от этого. Не платит ни за медикаменты, не существует никаких неформальных платежей врачу. Правильно? А Вы уверены, что при этих родах, при том, что остается заработная плата остается на уровне 7-8 тысяч гривен, то никаких неформальных платежей не будет? Потому что эти тарифы не предусматривают какого-то существенного увеличения заработной платы по родам. Теперь я уверен, что не уверен, что такое может быть. Правда? Во-вторых, если мы говорим о родах, то что такое тариф 8136 гривен 3 копейки? Это сравнили все без исключения роды, сказали, что сейчас женщины будут рожать исключительно физиологически. Но жизнь другая - иногда бывают патологические роды, бывает куча разных диагнозов, когда надо спасать женщину, спасать малыша, чтобы он родился, иногда бывает кесарево, и много-много других вещей. И оно значительно дороже стоит, чем 8136 гривен 3 копейки. Такова жизнь", - прокомментировал глава Минздрава.

Для родов с осложнениями существуют специальные перинатальные центры, но такие роды не дешевые и рассчитанной стоимости на все медикаменты и процедуры недостаточно.

"Следующее. Для патологических родов, как правило, были построены перинатальные центры, где оказывают высокоспециализированную помощь при родах. И именно в этих перинатальных центрах большее количество родов патологические. При этом расчете, который рассчитали и который дали тариф, он является рентабельным, классным и хорошим, только если есть большое количество родов в роддоме, когда более 70-75% являются физиологическими. Скажем, в Киевском перинатальном центре репродуктивной медицины в прошлом году около 70% родов были патологическими. В прошлом году в перинатальном центре в Днепре 2537 родов было патологических, то есть с различными осложнениями и около 1260 родов - физиологические. В них нет ни одного шанса выжить, если оставаться в этой системе координат и не говорить роженицам, что им нужно докупить какие-то лекарства. Они не могут себе это позволить, ибо они не укладываются в эти тарифы. Это справедливо посчитано? Вот кому пришло в голову, что у нас все без исключения женщины от 1 апреля рожать чисто физиологически?!" - отметил Степанов.

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В течение 2020 году в Украине разработают новые стандарты, на основе которых будут рассчитаться тарифы на роды.

"Для того, чтобы внедрять соответствующую тарификацию - если говорим о родах, какое-либо заболевание - надо делать разумно, как это делается во всем мире. Не надо выдумывать велосипед. Будет финансироваться в течение 2020 году мы должны разработать стандарты, на которых основываются в национальных протоколах. На основе этих стандартов оказания медицинской помощи при различных состояний мы должны рассчитать тарифы. Если есть тариф родов, то дальше должны быть корректирующие коэффициенты в зависимости от сложности. Я хочу быть уверенным, что я прогарантировал гражданам Украины и сказал, что я вам гарантирую, что это вам государство будет предоставлять бесплатно. Оно входит в пакет гарантий. Все ваши состояния. И я 100% знаю, что врач за эти деньги можем вас пролечить. И это не зависит от того, сколько ему нужно дополнительно нужно лекарств или еще что-то", - сказал Максим Степанов.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что будет настаивать на принятии необходимых кадровых решений из-за невыплаты 300% доплат медицинским работникам. Об этом глава Минздрава Украины Максим Степанов сказал во время брифинга в субботу, 9 мая.