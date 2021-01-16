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суббота, 16 января 2021 17:34

Степанов почти договорился за британскую вакцину для украинцев

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Степанов почти договорился за британскую вакцину для украинцев
Степанов почти договорился за британскую вакцину

Украина ведет переговоры с британской компанией-разработчиком вакцины от коронавируса AstraZeneca.

"Всего на финальной стадии переговоры с тремя разработчиками. И среди них точно есть AstraZeneca. Другие компании не были названы", - рассказала член фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук по итогам онлайн-встречи фракции с главой Минздрава Максимом Степановым, передает РБК-Украина.

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Препарат AstraZeneca разработан фармацевтами совместно с Оксфордским университетом. Есть более удобным в транспортировке, так как не требует экстремально низких температур для сохранения. Ее можно хранить в холодильнике, в отличие от вакцин Moderna и Pfizer.

Вакцинацию от коронавируса МЗ надеется начать в середине февраля.

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