Минздрав планирует начать вакцинацию в феврале

Вакцинацию будут проводить в два этапа. Фото: pexels.com

Вакцинацию от коронавируса МЗ надеется начать в середине февраля.

На старте собираются вакцинировать 367 тыс. человек. В комментарии "РБК-Украина" об этом рассказала представительница фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук по итогам встречи с министром здравоохранения Максимом Степановым.

Он сообщил, что вакцинировать начнут препаратами китайского разработчика Sinovac и Pfizer. КНР поставить 700 тыс. доз. США - 210 тыс. в рамках механизма COVAX.

На первом этапе вакцины получат медики, которые лечат пациентов с Covid-19, военные в зоне ООС, пациенты и социальные работники в гериатрических пансионатах.

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Второй этап вакцинации вероятно начнется в конце марта. Планируется сделать прививки 2,5 млн человек. В эту группу входят пожилые люди, с сопутствующими заболеваниями и другие медработники.

За китайскую вакцину CoronaVac, которая не доказала свою эффективность, будем платить $ 18 за дозу. Если бы переговоры с поставщиком начали вовремя, получили бы более качественную вакцину по более низкой цене. И уже начали бы вакцинацию. Об этом в интервью Gazeta.ua говорит исполнительный директор благотворительного фонда "Пациенты Украины" Инна Иваненко.