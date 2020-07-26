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воскресенье, 26 июля 2020 11:53

Степанов объяснил, почему ПЦР-тесты могут дать ложный результат

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Степанов объяснил, почему ПЦР-тесты могут дать ложный результат
Если у человека с отрицательным результатом теста является симптоматика коронавирусной болезни, то ей делают или еще один ПЦР-тест. фото Reuters

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге подтвердил, что ПЦР-тесты на коронавирус могут дать ложный результат.

В инфицированного человека вирус присутствует в носоглотке, и когда берется мазок для теста, то в большинстве случаев оказывается заболевания. Об этом сообщает Обозреватель.

"Но в то же время, вирус может находиться в низших дыхательных путях, и в таком случае может быть неправильно отрицательный результат", - отметил Степанов.

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По его словам, это еще зависит от квалификации специалистов, принимающих мазок. Если у человека с отрицательным результатом теста есть симптоматика коронавирусной болезни, то ей делают или еще один ПЦР-тест, или используют метод ИФА.

"У нас все четко прописано и регламентировано в алгоритмах тестирования", - заверил Степанов.

Заболевания коронавирусом обнаружили еще в 95 жителей Киева. На сегодня в столице уже 7620 подтвержденных случаев заболевания.

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