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суббота, 30 января 2021 01:35

Степанов анонсировал новые контракты относительно ковид-вакцины

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Степанов анонсировал новые контракты относительно ковид-вакцины
Вакцинация от коронавируса в Украине начнется с 15 февраля. Фото: Reuters

На следующей неделе правительство расскажет о новых договоренностях по поставкам вакцины от коронавируса.

"Уже в понедельник-вторник вы увидите новые контракты, которые мы подписали", - сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Он уточнил, что договоренности были достигнуты еще осенью 2020 года, но пока не может назвать, с кем именно подписаны контракты.

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Ранее заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется ориентировочно с 15 февраля.

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