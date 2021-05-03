Статистика инфицированных коронавирусом: в каких областях больше всего случаев

За сутки умерли 154 человека, инфицированных коронавирусом. Фото: pixabay.com

По состоянию на 3 апреля в Украине зафиксировали 2 758 новых случаев Covid-19, 154 инфицированных умерли, госпитализированы 1 591 человека. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, заболели 116 детей и 23 медработника.

Наибольшее количество заболеваний в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.

Выздоровели 5 550 человек.

За минувшие сутки привито 177 человек. 755 103 человека - с начала прививочной кампании.

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В субботу в Украине фиксировали 5 094 больных коронавирусом.