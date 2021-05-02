Коронавирус в Украине: какова ситуация в областях на Пасху

Коронавирус в Украине обнаружили более чем 2 млн. Пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 5094 новых больных коронавирусом. Из них детей - 219, медработников - 81.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (804), Донецкой (418), Харьковской (344), Одесской (296) и Черкасской (273) областях. Такие данные по состоянию на утро 2 мая сообщает Минздрав.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 083 180 украинцев. Умерли 44 596 пациентов, из них 160 - за последние сутки. Выздоровели 1 676 265 пациентов, за последние сутки - 5784.

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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 177 случаев / 74 прививки;

Винницкая область - 100 случаев / 74 прививки;

Волынская область - 120 случаев / 40 прививок;

Днепропетровская область - 804 случая / 104 прививки;

Донецкая область - 418 случаев / 350 прививок;

Житомирская область - 193 случая / 78 прививок;

Закарпатская - 9 случаев / 83 прививки;

Запорожская область - 100 случаев / 20 прививок;

Ивано-Франковская область - 56 случаев / 0 прививок;

Киевская область - 255 случаев / 156 прививок;

Кировоградская область - 131 случай / 0 прививок;

Луганская область - 37 случаев / 0 прививок;

Львовская область - 203 случая / 20 прививок;

Николаевская область - 232 случая / 425 прививок;

Одесская область - 296 случаев / 287 прививок;

Полтавская область - 127 случаев / 20 прививок;

Ровенская область - 183 случая / 140 прививок;

Сумская область - 175 случаев / 190 прививок;

Тернопольская область - 181 случай / 0 прививок;

Харьковская область - 344 случая / 246 прививок;

Херсонская область - 187 случаев / 50 прививок;

Хмельницкая область - 209 случаев / 0 прививок;

Черкасская область - 273 случая / 127 прививок;

Черновицкая область - 273 случаев / 83 прививки;

Черниговская область - случаев / 94 прививки.

В Украине ожидают увеличения количества зараженных коронавирусом после майских праздников. Вспышка может произойти через три-четыре недели. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Добавил, что соблюдение карантина в храмах, проведение богослужений в онлайн-режиме позволят избежать роста заболеваемости в период майских праздников.