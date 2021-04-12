Стандарт для реабилитации: в Украине помогать людям, которые переболели Covid-19

В Украине разработали стандарт медицинской помощи по реабилитации пациентов, переболевших Covid-19.
"МЗ сформировал ряд инициатив, которые позволят создать в Украине действенную систему реабилитации пациентов с Covid-19. Уже есть наработанные рекомендации в соответствии с ВОЗ, в частности, совместно с Государственным экспертным центром разработаны стандарт медицинской помощи по реабилитации пациентов с Covid-19", - сообщает на брифинге заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.
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МЗ сформировал предложение к Национальной службе здоровья Украины по внедрению нового пакета медицинских услуг по реабилитации.
Кроме того, на местах в регионах было поручено обеспечить больных доступом в санаторно-курортного лечения, а также проводить прием профильных пациентов в специализированные санатории сферы управления Минздрава.
Вакцина в таблетках от компании ImmunityBio может обеспечить защиту от Covid-19 без необходимости инъекции. Т-клеточная вакцина нацелена на ядро вируса, которое меньше всего подвержено мутациям.
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