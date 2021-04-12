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Стандарт для реабилитации: в Украине помогать людям, которые переболели Covid-19

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Стандарт для реабилитации: в Украине помогать людям, которые переболели Covid-19
Минздрав разработал стандарт для реабилитации пациентов, переболевших коронавирус. Фото: pixabay.com

В Украине разработали стандарт медицинской помощи по реабилитации пациентов, переболевших Covid-19.

"МЗ сформировал ряд инициатив, которые позволят создать в Украине действенную систему реабилитации пациентов с Covid-19. Уже есть наработанные рекомендации в соответствии с ВОЗ, в частности, совместно с Государственным экспертным центром разработаны стандарт медицинской помощи по реабилитации пациентов с Covid-19", - сообщает на брифинге заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

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МЗ сформировал предложение к Национальной службе здоровья Украины по внедрению нового пакета медицинских услуг по реабилитации.

Кроме того, на местах в регионах было поручено обеспечить больных доступом в санаторно-курортного лечения, а также проводить прием профильных пациентов в специализированные санатории сферы управления Минздрава.

Вакцина в таблетках от компании ImmunityBio может обеспечить защиту от Covid-19 без необходимости инъекции. Т-клеточная вакцина нацелена на ядро вируса, которое меньше всего подвержено мутациям.

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