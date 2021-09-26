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воскресенье, 26 сентября 2021 02:27

Штамм "Дельта": врач назвала главные симптомы

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Штамм &quot;Дельта&quot;: врач назвала главные симптомы
Симптомы штамма Дельта сложно распознать и все зависит от того, насколько человек тяжело заболела. Фото: Pixabay

Штамм Дельта редко вызывает потерю обоняния и вкуса, а температура может то подниматься, то самостоятельно снижаться. Об этом рассказала врач-пульмонолог, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии клинической больницы Феофания Светлана Гук в комментарии Укринформу.

Врач также назвала основные симптомы заболевания штаммом Дельта, это - головная боль, насморк, боль в горле и повышение температуры.

"Иногда повышение температуры происходит волнообразно: сначала поднимается, потом снижается, затем - снова поднимается. И очень часто стали встречаться желудочно-кишечные расстройства - боли в животе, тошнота, диарея, рвота. А вот нарушение обоняния, кашель, что было так характерно для предыдущих штаммов, случаются существенно реже", - сказала Светлана Гук.

Вместе с тем врач объяснила, что симптомы штамма Дельта сложно распознать и все зависит от того, насколько человек тяжело заболел.

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"Клинически доказано, что первичная вирусная нагрузка при Дельте значительно выше предыдущих штаммов. Хотя, по-прежнему есть люди, которые болеют легко и вообще симптомов почти не замечают: легкая боль в горле, насморк и слабость несколько дней и все проходит. В то же время у меня сейчас на наблюдении есть пациенты, у которых только диарея и рвота, а горло вообще не болит", - сказала Гук .

По ее словам, набор симптомов у каждого разный и фиксированной последовательности нет.

Британские ученые заявляют, что люди, инфицированные штаммом коронавируса "Дельта", вдвое чаще попадают в больницу. Штамм поражает людей более молодого возраста, чем другие виды коронавируса.

Пациентам, страдающим от "Дельты", в среднем 29 лет. Без вакцинации населения эпидемия этого варианта Covid положит больший груз на систему здравоохранения, чем другие.

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