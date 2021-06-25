Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе

В Украине 23 июня обнаружили двух зараженных индийским штаммом возбудителя Covid-19 "Дельта". Вероятно, вирус завезли из России, ведь накануне 66-летняя женщина с ребенком вернулись с РФ. Сейчас госпитализированные находятся в столичной Александровской больнице. Их состояние стабильное.

Чем опасный штамм "Дельта" и будут ли эффективными вакцины против него, узнала Gazeta.ua.

Что известно об индийском штамме?

Автор: Ketut Subiyanto from Pexels Штамм "Дельта" впервые обнаружили в Индии.

"Дельта" - один из штаммов коронавируса, также известный как индийский, потому что впервые его обнаружили в этой стране в конце 2020 года. С тех пор распространился на более, чем 90 государств. Названый ВОЗ в честь одной из букв греческого алфавита, по такому принципу именовали британский штамм "Альфа".

Наибольшее количество заражений "Дельта" вызвал в:

- Великобритании;

- России;

- Португалии.

По мнению главного советника Белого дома по вопросам медицины Энтони Фаучи, именно "Дельта" является наибольшей опасностью в Соединенных Штатах. Каждый пятый больной в США - инфицирован индийским штаммом.

"Новый штамм официально пришел и в Украину. Учитывая ту волну, которая есть в РФ, и то, что она рядом, нам стоит остерегаться распространения вируса. Кроме того, россиянам с 22 июня разрешено летать в Турцию. Есть шансы, что совместный отдых там может привести к большему заражению", - сказал Тарас Жиравецкий, советник львовского городского головы по медицинским вопросам.

Штамм индийского вируса активно набирает обороты в России. Там увеличивается количество госпитализаций. Рост смертности не наблюдается - болезнь распространяется в основном среди молодежи, которая не вакцинирована.

Автор: Anna Shvets from Pexels "Индийский" штамм есть в 92 странах мира.

В СНБО отметили, "Дельта" может попасть в Украину из стран, где сейчас циркулирует новый вид Covid-19:

- России;

- Индии;

- Великобритании;

- Португалии;

- Польши;

- Румынии;

- Словакию.

Исследователи Национальной академии наук Украины прогнозируют, что "Дельта" может вытеснить другие штаммы коронавируса и преобладать на территории Европы уже к концу лета 2021 года.

Чем опасен "Дельта"?

Штамм "Дельта" в 1,6 раза заразнее, чем британский "Альфа", в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск попадания в реанимацию увеличивается в 1,45 раза - по данным Национальной академии наук Украины.

""Дельта "быстрее распространяется, от британского штамма. Имеет тяжелое течение", - сказал Жиравецкий.

Результаты исследований шотландских ученых, свидетельствуют, что основная опасность новой разновидности коронавируса в том, что он распространяется, в основном, на молодежь от 12 до 20 лет.

Больные, у которых оказался этот штамм, имели следующие симптомы:

- высокую температуру;

- боль в горле

- насморк;

- кашель.

- в отличие от обычной простуды, течение заболевания тяжелее.

"Нетипичным симптомом этого штамма является состояние, похожее на отравление. У человека может возникнуть рвота. Все остальные проявления сходны с предыдущими штаммами. Лечится так же, как и английский. В основном акцент делается на недопущение осложнений и их лечение", - сказал Жиравецкий.

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Первая смерть от "Дельта" зафиксировали в индийском штате Мадхья-Прадеш. Пациент не был вакцинирован от Covid-19.

Действуют ли на него вакцины?

Автор: Nataliya Vaitkevich from Pexels По словам Михаила Радуцкого производители вакцин AstraZeneca и Pfizer подтвердили эффективность своей продукции по заболеванию "индийским" штаммом.

По словам Михаила Радуцкого, председателя Комитета по вопросам здоровья нации, вакцины AstraZeneca и Pfizer эффективны против "индийского" штамма.

"Вакцина CoronoVac предварительно также эффективна с этим штаммом, соответствующие исследования должны быть опубликованы на днях", - сообщил Михаил Радуцкий.

Другие врачи пока затрудняются с уверенностью утверждать, что вакцина способна предотвратить тяжелой стадии течения болезни при инфицировании "Дельта".

"Вероятно, вакцины должны помогать. Ибо на них организм вырабатывает антитела. Коронавирус в привитого человека будет проходить легче. Но гарантировать, что это предотвратит заражение нельзя", - сказал Жиравецкий.

В то же время Виктор Ляшко утверждает, что вакцинированные люди - защищены. Министр отметил, что только вакцинация позволит уберечься от заболевания, а также уменьшить риски тяжелого и среднего течения коронавируса, в частности при инфицировании штаммом "Дельта".

Есть ли в Украины лаборатории, которые выявляют новый штамм?

Автор: Chokniti Khongchum from Pexels Украинские ученые утверждают, что могут обнаружить "индийский" штамм на Родине.

"В Украине еще нет технической возможности самостоятельно выявлять "индийский" штамм. Недавно МЗ направило в лондонскую лабораторию 500 образцов из разных регионов. Также мы ожидаем от ВОЗ новые тест-системы, способные сразу определять штамм "Дельта"", - сообщил Радуцкий.

Впрочем украинские ученые утверждают, что могут делать соответствующие исследования и сами, но правительство не выделило необходимого финансирования.

"Мы сами собрали средства, примерно миллион гривен, на закупку необходимых реактивов для исследований, когда началась вспышка болезни в Ивано-Франковске. Мы сразу доложили в СНБО, в Минздрав Украины и Всемирную организации здравоохранения. Только ВОЗ узнали, что в Украине сделали такой анализ, то они сразу же к нам прислали инспекцию, чтобы проверить, насколько все правильно исследовано. Проверка показала, что они доверяют нашим результатам. Все наши секвенсы, которые мы загрузили в международную базу GISAID, приняты. Это подтверждает, что мы можем вести секвенирования. Мы сделали пробное исследование. На регулярные исследования у нас нет средств", - рассказала в интервью DW Анна Геращенко, докторша биологических наук.

Какие меры безопасности приняла Украина?

На совещании в СНБО предложили следующие меры по борьбе с распространением индийского штамма в Украине:

- ввести обязательное ПЦР-тестирование для людей, которые приезжают в Украину из Российской Федерации, Беларуси, Великобритании и Португалии. Граждан из этих стран даже сертификат вакцинации не освобождает от ПЦР-теста и самоизоляции. Перечень этих стран будет дополняться в зависимости от распространения индийского штамма.

- установить обязательное ПЦР-тестирование на пунктах пропуска с оккупированными территориями Донецкой, Луганской областей и Крыма;

- Минздраву разработать алгоритм для оперативного усиления карантина на уровне местной власти;

- подразделениям МЗ усилить работу по эпидемиологическому надзору. В первую очередь - тех, с кем контактировали инфицированные;

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- ускорить выявление штаммов коронавируса в Украине;

- рекомендовать Национальной полиции усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений;

- ускорить темпы вакцинации.

После того как СНБО рассмотрит этот пакет рекомендаций, его направят на рассмотрение правительства.

ЦИФРЫ:

2 232 790 выявлено больных коронавирусом в Украине с начала пандемии.

876 больных коронавирусом зафиксировано в нашей стране 25 июня.

92 государства мира имеют инфицированных граждан штаммом "Дельта".

2 человека, завезли "индийский" штамм в Украину.

К концу августа на опасный штамм коронавируса "Дельта" будет приходиться 90% всех заражений в Европейском Союзе. По предварительным данным, этот штамм может атаковать человека, привитого одной дозой вакцины от Covid-19.