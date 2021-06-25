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пятница, 25 июня 2021 15:36

Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе

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В Украине 23 июня обнаружили двух зараженных индийским штаммом возбудителя Covid-19 "Дельта". Вероятно, вирус завезли из России, ведь накануне 66-летняя женщина с ребенком вернулись с РФ. Сейчас госпитализированные находятся в столичной Александровской больнице. Их состояние стабильное.

Чем опасный штамм "Дельта" и будут ли эффективными вакцины против него, узнала Gazeta.ua.

Что известно об индийском штамме?

Автор: Ketut Subiyanto from Pexels
  Штамм "Дельта" впервые обнаружили в Индии.
Штамм "Дельта" впервые обнаружили в Индии.

"Дельта" - один из штаммов коронавируса, также известный как индийский, потому что впервые его обнаружили в этой стране в конце 2020 года. С тех пор распространился на более, чем 90 государств. Названый ВОЗ в честь одной из букв греческого алфавита, по такому принципу именовали британский штамм "Альфа".

Наибольшее количество заражений "Дельта" вызвал в:

- Великобритании;

- России;

- Португалии.

По мнению главного советника Белого дома по вопросам медицины Энтони Фаучи, именно "Дельта" является наибольшей опасностью в Соединенных Штатах. Каждый пятый больной в США - инфицирован индийским штаммом.

"Новый штамм официально пришел и в Украину. Учитывая ту волну, которая есть в РФ, и то, что она рядом, нам стоит остерегаться распространения вируса. Кроме того, россиянам с 22 июня разрешено летать в Турцию. Есть шансы, что совместный отдых там может привести к большему заражению", - сказал Тарас Жиравецкий, советник львовского городского головы по медицинским вопросам.

Штамм индийского вируса активно набирает обороты в России. Там увеличивается количество госпитализаций. Рост смертности не наблюдается - болезнь распространяется в основном среди молодежи, которая не вакцинирована.

Автор: Anna Shvets from Pexels
  "Индийский" штамм есть в 92 странах мира.
"Индийский" штамм есть в 92 странах мира.

В СНБО отметили, "Дельта" может попасть в Украину из стран, где сейчас циркулирует новый вид Covid-19:

- России;

- Индии;

- Великобритании;

- Португалии;

- Польши;

- Румынии;

- Словакию.

Исследователи Национальной академии наук Украины прогнозируют, что "Дельта" может вытеснить другие штаммы коронавируса и преобладать на территории Европы уже к концу лета 2021 года.

Чем опасен "Дельта"?

Штамм "Дельта" в 1,6 раза заразнее, чем британский "Альфа", в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск попадания в реанимацию увеличивается в 1,45 раза - по данным Национальной академии наук Украины.

""Дельта "быстрее распространяется, от британского штамма. Имеет тяжелое течение", - сказал Жиравецкий.

Результаты исследований шотландских ученых, свидетельствуют, что основная опасность новой разновидности коронавируса в том, что он распространяется, в основном, на молодежь от 12 до 20 лет.

Больные, у которых оказался этот штамм, имели следующие симптомы:

- высокую температуру;

- боль в горле

- насморк;

- кашель.

- в отличие от обычной простуды, течение заболевания тяжелее.

"Нетипичным симптомом этого штамма является состояние, похожее на отравление. У человека может возникнуть рвота. Все остальные проявления сходны с предыдущими штаммами. Лечится так же, как и английский. В основном акцент делается на недопущение осложнений и их лечение", - сказал Жиравецкий.

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Первая смерть от "Дельта" зафиксировали в индийском штате Мадхья-Прадеш. Пациент не был вакцинирован от Covid-19.

Действуют ли на него вакцины?

Автор: Nataliya Vaitkevich from Pexels
  По словам Михаила Радуцкого производители вакцин AstraZeneca и Pfizer подтвердили эффективность своей продукции по заболеванию "индийским" штаммом.
По словам Михаила Радуцкого производители вакцин AstraZeneca и Pfizer подтвердили эффективность своей продукции по заболеванию "индийским" штаммом.

По словам Михаила Радуцкого, председателя Комитета по вопросам здоровья нации, вакцины AstraZeneca и Pfizer эффективны против "индийского" штамма.

"Вакцина CoronoVac предварительно также эффективна с этим штаммом, соответствующие исследования должны быть опубликованы на днях", - сообщил Михаил Радуцкий.

Другие врачи пока затрудняются с уверенностью утверждать, что вакцина способна предотвратить тяжелой стадии течения болезни при инфицировании "Дельта".

"Вероятно, вакцины должны помогать. Ибо на них организм вырабатывает антитела. Коронавирус в привитого человека будет проходить легче. Но гарантировать, что это предотвратит заражение нельзя", - сказал Жиравецкий.

В то же время Виктор Ляшко утверждает, что вакцинированные люди - защищены. Министр отметил, что только вакцинация позволит уберечься от заболевания, а также уменьшить риски тяжелого и среднего течения коронавируса, в частности при инфицировании штаммом "Дельта".

Есть ли в Украины лаборатории, которые выявляют новый штамм?

Автор: Chokniti Khongchum from Pexels
  Украинские ученые утверждают, что могут обнаружить "индийский" штамм на Родине.
Украинские ученые утверждают, что могут обнаружить "индийский" штамм на Родине.

"В Украине еще нет технической возможности самостоятельно выявлять "индийский" штамм. Недавно МЗ направило в лондонскую лабораторию 500 образцов из разных регионов. Также мы ожидаем от ВОЗ новые тест-системы, способные сразу определять штамм "Дельта"", - сообщил Радуцкий.

Впрочем украинские ученые утверждают, что могут делать соответствующие исследования и сами, но правительство не выделило необходимого финансирования.

"Мы сами собрали средства, примерно миллион гривен, на закупку необходимых реактивов для исследований, когда началась вспышка болезни в Ивано-Франковске. Мы сразу доложили в СНБО, в Минздрав Украины и Всемирную организации здравоохранения. Только ВОЗ узнали, что в Украине сделали такой анализ, то они сразу же к нам прислали инспекцию, чтобы проверить, насколько все правильно исследовано. Проверка показала, что они доверяют нашим результатам. Все наши секвенсы, которые мы загрузили в международную базу GISAID, приняты. Это подтверждает, что мы можем вести секвенирования. Мы сделали пробное исследование. На регулярные исследования у нас нет средств", - рассказала в интервью DW Анна Геращенко, докторша биологических наук.

Какие меры безопасности приняла Украина?

На совещании в СНБО предложили следующие меры по борьбе с распространением индийского штамма в Украине:

- ввести обязательное ПЦР-тестирование для людей, которые приезжают в Украину из Российской Федерации, Беларуси, Великобритании и Португалии. Граждан из этих стран даже сертификат вакцинации не освобождает от ПЦР-теста и самоизоляции. Перечень этих стран будет дополняться в зависимости от распространения индийского штамма.

- установить обязательное ПЦР-тестирование на пунктах пропуска с оккупированными территориями Донецкой, Луганской областей и Крыма;

- Минздраву разработать алгоритм для оперативного усиления карантина на уровне местной власти;

- подразделениям МЗ усилить работу по эпидемиологическому надзору. В первую очередь - тех, с кем контактировали инфицированные;

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- ускорить выявление штаммов коронавируса в Украине;

- рекомендовать Национальной полиции усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений;

- ускорить темпы вакцинации.

После того как СНБО рассмотрит этот пакет рекомендаций, его направят на рассмотрение правительства.

ЦИФРЫ:

2 232 790 выявлено больных коронавирусом в Украине с начала пандемии.

876 больных коронавирусом зафиксировано в нашей стране 25 июня.

92 государства мира имеют инфицированных граждан штаммом "Дельта".

2 человека, завезли "индийский" штамм в Украину.

К концу августа на опасный штамм коронавируса "Дельта" будет приходиться 90% всех заражений в Европейском Союзе. По предварительным данным, этот штамм может атаковать человека, привитого одной дозой вакцины от Covid-19.

Автор: Влада Москвитис
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Дата
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