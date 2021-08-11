Даже вакцинированные люди могут болеть штаммом Delta и передавать его. Фото: pexels.com

Штамм Delta делает невозможным формирование коллективного иммунитета от коронавируса.

Об этом заявил профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард, который участвовал в разработке вакцины компании AstraZeneca, передает The Guardian.

"Проблема в том, что этот вирус - не вирус кори. Если привить от кори 95 процентов населения, она больше не сможет передаваться. Штамм Delta все равно будет заражать и тех, кто привился. А это значит, что каждый, кто еще не привит, в какой-то момент столкнется с вирусом. И у нас нет ничего, что бы полностью остановило эту передачу", - сказал он во время встречи с депутатами британского парламента.

Имеющиеся вакцины эффективны для предупреждения тяжелого течения болезни и летальных исходов. Но они не защищают полностью вакцинированного человека от заражения.

Поллард при этом подчеркнул важность вакцинации. Даже если после получения прививки уровень антител снизится, она будет влиять на иммунную систему в течение десятков лет и обеспечит определенную степень защиты.

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Профессор считает сомнительными планы министра здравоохранения Великобритании Саджида Джавида вакцинировать уязвимые группы населения третьей дозой. Принимать решение о необходимости ревакцинации должны ученые. По мнению Полларда, третьи дозы вакцин лучше направить в страны с дефицитом препаратов.

Срок между введением доз вакцины против коронавируса рекомендуют сократить. Это позволит увеличить количество привитых людей. Речь идет о вакцине CoronaVac, вторую дозу которой вводят через 28 дней. Минздрав руководствуется данными научных исследований. Многие страны в рамках клинических исследований проводили вакцинацию CoronaVac с интервалом в 14 дней.