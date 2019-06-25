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вторник, 25 июня 2019 15:20

Стало известно сколько пластика съедают люди еженедельно

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Стало известно сколько пластика съедают люди еженедельно
Еженедельно человек съедает пластика, как следует в одной банковской карте. Фото: wwf.org.uk

Среднестатистический человек за неделю съедает 5 г микропластика. Столько же идет на изготовление одной банковской карточки.

Такие данные обнародовали в отчете Всемирного фонда дикой природы WWF.

Основные источники микропластика - питьевая вода, морепродукты, пиво и соль. Хорошей новостью, называют отсутствие доказательств, микропластик нам вредит. Исследования морских животных показали, что поглощенный пластик сокращает продолжительность их жизни и уменьшает способность размножения.

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Микропластик - это крошечные частицы пластика. Именно они больше всего загрязняют окружающую среду. Часто в декоративных и экономических целях его добавляют к косметике или средств гигиены. Образуется и из пластикового мусор - одноразовая посуда, пакеты, приборы.

Оно распадается на мелкие, но твердые частицы, которые втягивают в себя токсичные вещества.

Научных проектов, оценивающих влияние микропластика на здоровье людей - мало. Полагают, что вдыхание таких частиц может нарушить работу легких, повышать риск ожирения и рака, вредить развитию детей.

Но данные WWF могут быть неточными. Концентрацию микропластика в продуктах измеряли с помощью пластиковой лабораторной посуды. Крошечные частицы могли исказить результаты исследования.

На глубине около 11 км в Марианской впадине американский исследователь Виктор Весково нашел пластиковый мусор.

Во время 4-часового исследования между глубоководных существ были обнаружены также пластиковые пакеты и обертки от конфет. Ранее во время других экспедиций такого не видели.

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