Стало известно, приводит ли антисептик к опьянению, всасываясь через кожу

Чтобы установить, всасывается ли спирт через неповрежденную кожу рук, отобрали 12 добровольцев. Фото: Pixabay

Чтобы установить, может ли спирт привести к опьянения, всасываясь через неповрежденную кожу рук, провели специальное исследование.

Об этом в Фейсбуке сообщает Центр общественного здоровья. В ЦОС отметили, что сегодня использование спиртосодержащих антисептиков приобрело всемирную распространенность, поэтому именно этой теме решили посвятить отдельные исследования.

Чтобы установить, всасывается ли спирт через неповрежденную кожу рук, отобрали 12 добровольцев. Их разделили на три группы, каждая из которых вытирала в кожу 95%, 85% и 55% растворы этилового спирта соответственно. Втирали очень интенсивно - 20 раз по 4 мл в течение 30 секунд с перерывом в минуту.

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"По результатам исследования сенсации не случилось - измеренные после всех манипуляций концентрации этанола и уксусного альдегида в крови добровольцев едва повышались", - говорится в сообщении.

В другом похожем исследовании измеренные концентрации изопропилового спирта были в 270 раз ниже, чем токсическая концентрация этого спирта в крови.

"Таким образом, использование спиртовых растворов для обеззараживания кожи рук является безопасным и привести к опьянению не может", - отметили специалисты.

Часто можно услышать, что спиртосодержащие антисептики плохо влияют на состояние кожи рук. Однако исследования показывают, что частое мытье рук с обычным или антибактериальным мылом имеет худшее влияние на состояние кожи рук, чем регулярное использование антисептиков.