Стало известно, приводит ли антисептик к опьянению, всасываясь через кожу

 
Ексклюзивы
1/5
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
1 Просмотров: 2367
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1242
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 387
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 540
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Просмотров: 1783
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
1 Просмотров: 6930
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Просмотров: 513
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 891
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 9675
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 720
Фото
Все фото
3
5
4
6
4
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Украина заняла пятое место в Европе по смертности от Covid-19
Украина заняла пятое место в Европе по смертности от Covid-19
Назвали продукты, которые можно употреблять по истечении срока годности
Назвали продукты, которые можно употреблять по истечении срока годности
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
Видео
Все видео
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 666
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1314
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 855
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 495
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2367
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 801
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
понедельник, 10 мая 2021 03:26

Стало известно, приводит ли антисептик к опьянению, всасываясь через кожу

  Комментировать
Стало известно, приводит ли антисептик к опьянению, всасываясь через кожу
Чтобы установить, всасывается ли спирт через неповрежденную кожу рук, отобрали 12 добровольцев. Фото: Pixabay

Чтобы установить, может ли спирт привести к опьянения, всасываясь через неповрежденную кожу рук, провели специальное исследование.

Об этом в Фейсбуке сообщает Центр общественного здоровья. В ЦОС отметили, что сегодня использование спиртосодержащих антисептиков приобрело всемирную распространенность, поэтому именно этой теме решили посвятить отдельные исследования.

Чтобы установить, всасывается ли спирт через неповрежденную кожу рук, отобрали 12 добровольцев. Их разделили на три группы, каждая из которых вытирала в кожу 95%, 85% и 55% растворы этилового спирта соответственно. Втирали очень интенсивно - 20 раз по 4 мл в течение 30 секунд с перерывом в минуту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выяснили, сколько людей на самом деле умерли от пандемии Covid-19

"По результатам исследования сенсации не случилось - измеренные после всех манипуляций концентрации этанола и уксусного альдегида в крови добровольцев едва повышались", - говорится в сообщении.

В другом похожем исследовании измеренные концентрации изопропилового спирта были в 270 раз ниже, чем токсическая концентрация этого спирта в крови.

"Таким образом, использование спиртовых растворов для обеззараживания кожи рук является безопасным и привести к опьянению не может", - отметили специалисты.

Часто можно услышать, что спиртосодержащие антисептики плохо влияют на состояние кожи рук. Однако исследования показывают, что частое мытье рук с обычным или антибактериальным мылом имеет худшее влияние на состояние кожи рук, чем регулярное использование антисептиков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стало известно, приводит ли антисептик к опьянению, всасываясь через кожу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гороскоп на 8-9 мая: для кого эти выходные станут особыми
Гороскоп на 8-9 мая: для кого эти выходные станут особыми
 Просмотров: 11907
Антипасха. Что сегодня запрещено делать
Антипасха. Что сегодня запрещено делать Просмотров: 9297
Гороскоп на 9 мая: на кого ждут позитивные изменения и невиданный успех
Гороскоп на 9 мая: на кого ждут позитивные изменения и невиданный успех
 Просмотров: 9009
В оккупированном Донецке провели &quot;военный парад&quot;
В оккупированном Донецке провели "военный парад"
16
 3 Просмотров: 6021
Ассия Ахат похвасталась Селфи в купальнике
Ассия Ахат похвасталась Селфи в купальнике
5
 Просмотров: 3762
Здоровье
Украина получила очередную партию вакцины Sinovac
Украина получила очередную партию вакцины Sinovac Просмотров: 243
Пассивное курение приводит к сердечной недостаточности
Пассивное курение приводит к сердечной недостаточности Просмотров: 99
Питает мозг и улучшает работу сердца: рассказали о пользе льняного масла
Питает мозг и улучшает работу сердца: рассказали о пользе льняного масла
 Просмотров: 324
Диетолог объяснила, почему следует часто есть зеленые овощи
Диетолог объяснила, почему следует часто есть зеленые овощи Просмотров: 243
Как совместить беременность и домашних животных
Как совместить беременность и домашних животных Просмотров: 108
Больше всего комментируют
57
Украинцы воевали против нацизма не для того, чтобы война снова уносила жизни - Зеленский
7
"Отмыватся Зеленскому трудно" - Антоненко
5
Бандеровцы действовали в Донецкой и Луганской областях, на Днепропетровщине, Харьковщине, в Крыму
5
Дочь судьи Константиновой извинилась за "украинское быдло"
4
Украинцы назвали любимые праздники
Голосов: 888
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть