Стало известно, когда Польша хочет начать вакцинацию

25 ноября сообщили о смерти 674 больных коронавирус в Польше. Фото: pixabay.com

Первая вакцинация от коронавируса в Польше будет проведена в январе-феврале 2021 года.

Об этом заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковський вел Сеньк заявил Onet.pl., передает "Европейская правда".

"Уже с лета мы участвуем в переговорах и в так называемом пакете ЕС, и мы входим в число стран, участвующих в "тендере" на поставку вакцины", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Студентам будут делать бесплатные тесты на Covid-19

По его словам, польские граждане будут иметь гарантированный доступ к вакцине от Covid-19 и "рубеж января и февраля" станет временем для первых прививок.

Польша планирует провести массовое тестирование граждан на коронавирус. В последние дни в стране фиксируют рекордные показатели смертности.