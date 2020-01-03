Шрифт Брайля изменили до неузнаваемости

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4 января отмечается Всемирный день азбуки Брайля. Такое решение приняла Генеральная Ассамблея ООН для повышения осведомленности о значении азбуки слабовидящих людей.

Шрифт Брайля - рельефно-точечный шрифт для написания и чтения людьми с нарушением зрения, разработанный французом Луисом Брайлю. В основе шрифта лежит комбинация шести точек.

Луи Брайль потерял зрение в 3 лет и поэтому создай уникальную систему чтения для слепых и слабовидящих людей. Сначала он использовал технику нанесения рельефных надписей штрихами. Однако вскоре перешел на точки.

Чтобы обозначить первые буквы алфавита используются верхние и средние точки. Следующие буквы обозначают добавлением точек. Это может быть точка внизу слева или справа, или с обеих сторон. Для написания кириллических букв используют дополнительные специальные знаки. При чтении строки нумеруют сверху вниз по столбцам. В отличие от обычного написания, шрифт Брайля состоит из большего количества символов. В нем используется 63 символов и пробел.

Так как речь Брайля состоит из выпуклых точек, наносить их нужно с обратной стороны страницы. И делать это нужно справа налево, так как слепые и слабовидящие люди читают стандартно - слева направо. Каждая точка имеет одинаковый размер, так же, как и одно шеститоччя.

Он одинаков для всех книг, журналов и упаковок, ведь одна комбинация должна помещаться на одной подушечке пальца руки.

Сейчас шрифт Брайля используется во всем мире. Им обозначают не только буквы, но и цифры, ноты, а также технические символы.

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На сегодняшний день в мире насчитывается около 10 млн слепых. Еще примерно 130 млн человек имеют очень слабое зрение.

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