Шрифт Брайля изменили до неузнаваемости

 
Ексклюзивы
1/5
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 4248
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 1242
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2106
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2169
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 549
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3177
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 1026
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1611
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1098
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 792
Фото
Все фото
20
12
5
7
5
Мужчина изобрел необычный способ преодолеть депрессию и одиночество
Мужчина изобрел необычный способ преодолеть депрессию и одиночество
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Видео
Все видео
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1251
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 1242
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3177
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 792
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1404
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
Просмотров: 846
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
суббота, 04 января 2020 06:30

Шрифт Брайля изменили до неузнаваемости

  Комментировать
Шрифт Брайля изменили до неузнаваемости
Фото: podrobnosti.mk.ua

4 января отмечается Всемирный день азбуки Брайля. Такое решение приняла Генеральная Ассамблея ООН для повышения осведомленности о значении азбуки слабовидящих людей.

Шрифт Брайля - рельефно-точечный шрифт для написания и чтения людьми с нарушением зрения, разработанный французом Луисом Брайлю. В основе шрифта лежит комбинация шести точек.

Луи Брайль потерял зрение в 3 лет и поэтому создай уникальную систему чтения для слепых и слабовидящих людей. Сначала он использовал технику нанесения рельефных надписей штрихами. Однако вскоре перешел на точки.

Чтобы обозначить первые буквы алфавита используются верхние и средние точки. Следующие буквы обозначают добавлением точек. Это может быть точка внизу слева или справа, или с обеих сторон. Для написания кириллических букв используют дополнительные специальные знаки. При чтении строки нумеруют сверху вниз по столбцам. В отличие от обычного написания, шрифт Брайля состоит из большего количества символов. В нем используется 63 символов и пробел.

Так как речь Брайля состоит из выпуклых точек, наносить их нужно с обратной стороны страницы. И делать это нужно справа налево, так как слепые и слабовидящие люди читают стандартно - слева направо. Каждая точка имеет одинаковый размер, так же, как и одно шеститоччя.

Он одинаков для всех книг, журналов и упаковок, ведь одна комбинация должна помещаться на одной подушечке пальца руки.

Сейчас шрифт Брайля используется во всем мире. Им обозначают не только буквы, но и цифры, ноты, а также технические символы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Синоптики предупредили о низкую работоспособность в начале года

На сегодняшний день в мире насчитывается около 10 млн слепых. Еще примерно 130 млн человек имеют очень слабое зрение.

Часто мятный чай оздоравливает организм лучше, чем аптечные препараты. Утром он бодрит организм, как кофе. Вечером наоборот расслабляет и успокаивает. Этот напиток снимает усталость и устраняет головную боль.

Благодаря противовоспалительным свойствам, мяту можно использовать для устранения кишечных и желудочным спазмов.

Мята отлично усиливает свойства других трав, поэтому ее следует добавлять в напитки от простуды. Например, в чай ​​с имбирем, медом и лимоном.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шрифт Брайля изменили до неузнаваемости». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
января

Шрифт Брайля изменили до неузнаваемости

Самое читаемое
Playboy показал горячих моделей в календаре на 2020-й
Playboy показал горячих моделей в календаре на 2020-й
12
 Просмотров: 42421
Война на Донбассе: стали известны подробности смерти &quot;Гудвина&quot;
Война на Донбассе: стали известны подробности смерти "Гудвина" Просмотров: 29836
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
6
 Просмотров: 16011
У Вакарчука назвали первую зраду в новом году
У Вакарчука назвали первую зраду в новом году 1 Просмотров: 12546
&quot;Слуга&quot;: повышение пенсионного возраста неизбежно
"Слуга": повышение пенсионного возраста неизбежно 3 Просмотров: 12375
Здоровье
Супрун рассказала, нужно ли делать детокс после праздников
Супрун рассказала, нужно ли делать детокс после праздников Просмотров: 189
В Киеве производили и продавали фальшивые лекарства от рака
В Киеве производили и продавали фальшивые лекарства от рака Просмотров: 504
Синоптики предупредили о низкой работоспособности в начале года
Синоптики предупредили о низкой работоспособности в начале года Просмотров: 243
Есть суп и не пить кофе - советы, как облегчить симптомы похмелья
Есть суп и не пить кофе - советы, как облегчить симптомы похмелья Просмотров: 252
Печень - 855 тыс., сердце - 535 тыс. грн: установили цены на пересадку органов
Печень - 855 тыс., сердце - 535 тыс. грн: установили цены на пересадку органов Просмотров: 1746
Больше всего комментируют
19
Порошенко поразил фото с женой в стиле голливудского кино
8
"Какая разніца, под чєм і с кєм" – Вакарчук ответил Зеленскому стихотворением
3
"Слуга": повышение пенсионного возраста неизбежно
3
Водитель троллейбуса избил двоих пассажиров
2
Мендель в белом платье напомнила, что седьмой месяц является пресс-секретарем президента
Голосов: 798
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua