Спортивная травма: врач рассказал о главных рисках, профилактике и экстренной помощи

Наряду с несомненной пользой для здоровья, фигуры и настроения, занятия фитнесом несут и некоторые риски. Как выбрать тренировку, которая оптимально подойдет вашему организму и что делать, если произошла спортивная травма, для Gazeta.ua рассказывает руководитель Отделения ортопедии и травматологии МС "Добробут" Василий Шмагой.

Наши суставы, мышцы и позвоночник любят движение – ведь для этого они и созданы! А гиподинамия – бич современных офисных работников – ослабляет организм в целом и делает его более подверженным травмам. Однако и другая крайность – непомерные нагрузки "на рекорд" и спорт достижений – также весьма опасна. Оптимальной будет золотая середина: выбирайте вид спорта с учетом своих "слабых мест" и занимайтесь регулярно (не менее 2-3 раз в неделю, иначе организм отвыкает от нагрузок), наращивая интенсивность постепенно.

Распространенные травмы при занятиях спортом

Тренировки под руководством опытного тренера – вот главный ответ на вопрос "Как избежать спортивных травм". Специалист поможет рассчитать оптимальную для вас нагрузку и отработать технику выполнения. Учитывайте также потенциальные "зоны риска". Так, например, силовые тренировки в тренажерном зале оказывают повышенную нагрузку на суставы и органы малого таза. А восстановление той или иной группы мышц обычно длится 4-5 дней.

Исходя из этого, оптимальный режим нагрузок в зале выглядит примерно так: дважды в неделю – верхний плечевой пояс, один раз – мышцы нижней части тела (пресс, бедра, ягодицы) и один раз – кардиотренировка. Бег, а также волейбол, баскетбол и другие виды спорта, где нужно прыгать, оказывают ударную нагрузку на позвоночник, коленные суставы и лодыжки. Обязательно выбирайте специальную обувь (кроссовки для бега или волейбола – они удерживают стопу в правильном положении и амортизируют удар). Бегайте не по асфальту, а по беговым дорожкам со специальным покрытием или в парке.

Нетренированному человеку лучше начать с велотренажера или орбитрека – занятия на них обеспечат хорошую кардионагрузку. А позже, когда мышцы, поддерживающие суставы, окрепнут, можно переходить к бегу и прыжкам. Бальные танцы укрепляют мышцы спины: их рекомендуют для лечения сколиоза и восстановления осанки. А вот танцы, предполагающие скручивающую нагрузку на колени (народные, восточные, латина) могут быть потенциально опасны для связок и менисков.

В зимнее время основной поток операций в травматологии связан с травмами, полученными во время катания на лыжах. Как правило, речь идет о повреждениях коленных и голеностопных суставов, переломах щиколоток, большеберцовой кости, ключиц и верхних конечностей. Главная профилактика здесь – соблюдение чувства меры. Лыжи – модный вид спорта, а новички нередко пытаются освоить сложные элементы, не имея надлежащей подготовки. Выбирайте горнолыжные спуски, оснащенные травмпунктами и катайтесь на трассах, соответствующих вашему уровню подготовки.

Первая помощь: что делать при травме

Чем можно помочь пострадавшему, пока вы дожидаетесь приезда "скорой"? Правило № 1 при закрытой травме – обездвижить поврежденную конечность. Во-первых, движение усиливает боль – и от травматического шока человек может потерять сознание. А во-вторых, может усугубить травму (например, при сложном переломе кости осколки могут сместиться, что значительно усложнит лечение).

Если за врачебной помощью приходится ехать самостоятельно, следует поместить травмированную конечность на твердую опору и, если это нога, то слегка приподнять. Правила первой помощи, если вы ушиблись или подвернули ногу – это приложить к больному месту холод (самое простое: любые продукты из морозилки). Холод замедлит развитие отека и снизит боль. Если повреждены шея, позвоночник, голова, то правило "не шевелить пострадавшего" особенно актуально.

Можно только положить человека на бок, подложив нижнюю руку ему под голову (или, если он остается на спине, следить за положением языка: важно, чтобы он не западал).

Восстановление после спортивных травм

Все зависит от вида травмы. Врач расскажет об ограничениях на время восстановления. Во многих случаях необходима лечебная физкультура: специальные упражнения помогут быстрее разработать поврежденную конечность. В среднем, сроки восстановления примерно такие: при растяжении связок – 2 недели покоя и потом минимум неделя тренировок в щадящем режиме, с фиксацией эластичным бинтом.

При разрыве связок или повреждении мениска – от 1 до 3 месяцев (в зависимости от сложности травмы и вида лечения: оперативного или консервативного). При переломе необходимо воздерживаться от спортивных нагрузок на поврежденную зону в течение 2-3 месяцев.