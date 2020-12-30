Создали устройство для обнаружения Covid-19 в воздухе

Биосенсор использует специфические антитела, способные обнаруживать вирус. Фото: pixabay.com

Испанские ученые из Политехнического университета Валенсии разработали устройство, которое позволяет обнаруживать коронавирус в воздухе.

Система включает в себя высокочувствительный биосенсор, что отслеживает пребывание вирусных белков в аэрозолях окружающей среды, сообщили в ассоциации университетов Валенсии.

"Разработку можно использовать как систему контроля и предотвращения заражения Covid-19 без проведения ПЦР-тестов", - говорит один из авторов исследования Серхи Мораис.

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Изобретение поможет снизить вероятность заражения во внутренних помещениях больниц и нивелировать риск передачи инфекции среди населения.

Биосенсор использует специфические антитела, которые способны обнаруживать вирус. Аналогов устройства пока что нет.

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Ученые считают, что риск заболеть от прикосновения к поверхности, зараженной Covid-19, невелик. Более действенными способами защиты от вируса эксперты по-прежнему считают ношение масок и избегание скоплений людей.