Создали медицинский прибор для ловли контрабандистов

Рентген ищет контрабандистов Фото: glavcom.ua

5 января 1896 открыл рентгеновские лучи немец Вильгельм Рентген. Это вызвало широкий резонанс среди ученых всего мира.

Он сделал открытие неожиданно для себя. Вечером, уходя из лаборатории, ученый погасил свет в комнате и заметил в темноте зеленоватое свечение, флюоресценцию, исходившей от экрана. Как оказалось, кристаллы отреагировали на воздействие на них расположенной неподалеку электровакуумной трубки, которая в тот момент находилась под высоким напряжением. Она была обернута в черный светонепроницаемый бумагу и при прохождении через нее электрического тока она випускает лучи. Они способны проникать через непрозрачные среды и нарушать кристаллы бария.

Между бумагой и трубкой поместил свою руку, в надежде, наверное, на то, что и она начнет светиться, но этого не произошло. Зато на экране остались видны темные тени костей на фоне более светлых очертаний кисти руки.

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Уже через год после открытия рентгеновские лучи стали использовать для диагностики переломов. В медицине создали новую область - рентгенология. Современная медицинская техника с помощью рентгеновского излучения исследует любые внутренние органы.

А еще его применяют в различных областях науки и техники. С их помощью искусствоведы могут точно определять подлинность картин, отличать драгоценные камни от подделок, а таможенникам стало легче задерживать контрабандистов.

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