Создали аппарат, который затягивает новую кожу на место ожогов

Компактность должна помочь в том, что пациенты смогут сами восстанавливать поврежденные участки кожи, вместо болезненных перевязок. Фото: pixabay

Новое изобретение, которое способно минимизировать последствия ожогов для кожи, разработала компания Nanomedic в Израиле.

Устройство Spincare может покрывать ожоги и раны "защитной тканью", пишет The Guardian.

Таким образом образуется "заменитель кожи", что должно упростить процесс заживления. Также благодаря этому смена повязок должна быть без болей.

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Аппарат создает нановолокна из специального раствора с помощью электричества. Также устройство намного меньше, чем уже известные машины для электропрядения. Компактность должна помочь в том, что пациенты смогут сами восстанавливать поврежденные участки кожи, вместо болезненных перевязок.

В Днепре врачи спасают 2-месячного Руслана, который получил ожоги. На младенца старшая сестра случайно вылила кипяток, рассказала в соцсетях волонтер Анна Сова-Тимощенкова.