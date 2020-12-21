Старшая сестра случайно вылила на 2-месячного брата чайник с кипятком

В Днепре врачи спасают 2-месячного мальчика Руслана, который получил ожоги.

На младенца старшая сестра случайно вылила кипяток, рассказала в соцсетях волонтер Анна Сова-Тимощенкова.

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Автор: facebook.com/БФ-Совушка На младенца старшая сестра случайно вылила кипяток

"Семья многодетная, кроме Руслана, еще пятеро детей. Утром 20 декабря старшая сестренка случайно уронила чайник с кипятком на кровать, в котором лежал Руслан. Малыш получил сильные ожоги кипятком. Пострадало почти 30 процентов поверхности кожи", - рассказала волонтер.

Она добавила, что сейчас ребенок находится в критическом состоянии в реанимации Детской областной больницы Днепра, врачи уже сутки борются за его жизнь.

В Запорожской городской больнице экстренной и скорой помощи спасают 9-месячную Анну Мартыненко. 15 декабря ребенок получил 12% ожогов головы, когда загорелась розетка в комнате.