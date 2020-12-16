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среда, 16 декабря 2020 12:22

Вспыхнули розетка, шнур и подушка: 9-месячная девочка получила страшные ожоги

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Вспыхнули розетка, шнур и подушка: 9-месячная девочка получила страшные ожоги
В Запорожье спасают 9-месячную Анну Мартыненко. Получила 12% ожогов головы, когда загорелась розетка. Фото: facebook.com/Злата Некрасова

В Запорожской городской больнице экстренной и скорой помощи спасают 9-месячную Анну Мартыненко.

15 декабря ребенок получил 12% ожогов головы, когда загорелась розетка в комнате, рассказала волонтер Злата Некрасова, которая опекается девочкой.

"Ожог составляет 12 процентов, это область головы. Произошло все ночью. Девочка спала, рядом с кроваткой была розетка, которая каким-то образом загорелась. От розетки загорелся шнур от холодильника, подушка ребенка вспыхнула. Мать услышала запах дыма и выскочила из комнаты, схватила и спасла ребенка", - рассказала Злата.

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Сейчас Анна в реанимации. Кроме ожога, она надышалась дымом, находится под кислородом.

Мать девочки - воспитанница интерната, отца у ребенка нет, помочь им некому. Поэтому волонтер просит откликнуться всех неравнодушных.

В Днепре 3-летняя Евгения получила ожоги более половины тела. Обгорела во время пожара в доме у бабы, которая спала пьяная.

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