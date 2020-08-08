Создадут реестр граждан, которым требуется трансплантация

Люди, которые захотят стать донорами после смерти, смогут заполнить необходимые документы. Фото: https://moz.gov.ua/

В Украине планируют создать единую государственную систему по вопросам трансплантологии. Будет действовать специальный реестр, куда будут вноситься данные людей, которым необходима трансплантация органов.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, после внесения в этот реестр пациенты будут проходить соответствующие обследования раз в два-три месяца в соответствующих врачей. Они будут следить за их состоянием, возможностью проведения трансплантации.

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Люди, которые захотят стать донорами после смерти, смогут заполнить необходимые документы, передает УНН.

"Они будут внесены в соответствующий реестр, который будет защищен. В случае гибели человека и констатации смерти мозга обязательно надо будет, независимо от желания человека при жизни, взять у родственников соответствующее согласие на трансплантацию. Так построена система. Затем надо сделать обследование, подходит ли орган реципиенту. Это сложный процесс, поэтому его невозможно сделать в подвале или поле", - отметил Степанов.

Украина ежегодно требует проведения 5 тыс. трансплантаций.