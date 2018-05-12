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суббота, 12 мая 2018 16:04

Сообщили количество украинцев, которые уже подписали декларации с врачами

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Сообщили количество украинцев, которые уже подписали декларации с врачами
В электронной системе уже зарегистрировано более 20 тысяч врачей. ФОТО: The Establishment

Договоры с врачами в рамках медреформы уже подписали 3,5 миллиона украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Больше всего деклараций подписано в Харьковской области - 404 500. На втором месте город Киев (326 020), на третьем - Винницкая область (298 754), на четвертом - Днепропетровская (282 836) и на пятом месте - Донецкая (267681)", - говорится в сообщении ведомства.

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В Минздраве добавили, что в электронной системе здравоохранения уже зарегистрированы более 20 тысяч врачей.

2 апреля в Украине стартовала кампания по выбору врача, который оказывает первичную помощь. Его можно выбрать в любом медучреждении, независимо от места прописки или жительства, однако это медучреждение должно быть присоединенным к системе "Электронное здоровье". Врач может и отказать в заключении договора, если лимит его пациентов превышен.

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12
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