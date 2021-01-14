Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов

С 1 января 2021 года в Украине вступили в действие новые санитарные требования к питанию в школах. Чем обусловлены изменения, каким должно быть меню, продукты, культура питания и на какую страну надо равняться рассказал Gazeta.ua один из авторов реформы детского питания Олег Швец, президент Ассоциации диетологов Украины.

Автор: Надане Олегом Швецом Президент Ассоциации диетологов Украины Олег Швец: "Мы исследовали питания учащихся в Польше, Словении, Португалии, Литве, Франции. Лучшим примером является Финляндия. Там в течение 70 лет в школах вся пища здоровая и полностью бесплатная”

Чем обусловлены новые санитарные требования к питанию в школах?

Тем, что наука о питании и вообще медицина пересмотрели важность и сущность питания для здоровья детей и в будущем для здоровья взрослых. В последние 15-20 лет не было существенных изменений в санитарных требованиях к питанию в школах, которые давно являются актуальными. Собственно, сейчас они вводятся с целью, чтобы сделать детей здоровыми, создать условия для здорового выбора в питании, начиная со школы. Хорошо известные продукты, которые долгое время доминировали в школьном питании, нельзя считать полезными. Например, обработанные мясные продукты, сосиски, булочки, сокосодержащие напитки. Все это приводит к тому, что у детей появляется лишний вес, диабет, сердечно-сосудистые заболевания.

Каким должно быть питание в современной украинской школе? В зависимости от требований времени, физиологических потребностей, вкусовых предпочтений детей?

Здоровым и сбалансированным. Второй этап того, что предусмотрено в медицинской части реформы школьного питания, заключается в разработке норм питания. То есть продукты, с какой периодичностью, в каком количестве должны потребляться детьми разных возрастных групп.

Меню будет зависеть от требований времени, физиологических потребностей, вкусовых предпочтений детей?

Меню будет составляться в зависимости от времени года, когда происходит процесс организации питания. Осенью будут присутствовать сезонные овощи и фрукты. Например, сливы, виноград, яблоки. Зимой больше будет цитрусовых и бананов. Безусловно, в основе должны быть физиологические потребности, в соответствии с возрастом детей. По вкусовых предпочтениях, то здесь гораздо более сложный вопрос. Проблема в том, что и в семьях, к сожалению, и в обществе доминируют влияния, включая рекламу, маркетинг в магазинах и супермаркетах, в заведениях общественного питания, апеллируют к не здоровым вкусовым предпочтениям. Например, очень настойчиво пропагандируется сладкая и соленая пища, жирные блюда. Доминирующими выступают сладкие и соленые вкусы. Мы это можем судить по исследованиям, проведенных в Украине в последние годы. Мы не должны идти параллельно и подстраиваться под такие предпочтения. А наоборот - сопротивлятся. И в этом одна из главных целей сделать выбор и вкусовые предпочтения детей более здоровыми. В пище должно быть больше растительной пищи, которая в десятки, а то и сотни раз полезнее. В новом меню школьного питания еда и напитки будут минимально сладкими и солеными. В обществе очень настойчиво пропагандируется сладкая и соленая пища, жирные блюда. Доминирующими выступают сладкие и соленые вкусы Каким должно быть питание школьников в широком смысле: количественно, качественно, по периодичности, какой должен быть баланс и разнообразие? Разнообразие должно быть максимальным. То есть, все, что относится к здоровому питанию. Это такие группы продуктов, как овощи, фрукты, ягоды, бобовые, злаковые, семена, орехи, яйца, мясо, рыба, молочные и кисломолочные продукты должны присутствовать в максимальном многообразии регулярно. По крайней мере, несколько раз в неделю. А если мы говорим об овощах и фруктах, то несколько раз в день. По количеству пищи под каждого ребенка подстроиться сложно. Поэтому должно быть столько, чтобы у ребенка было нормальное соотношение веса, роста возрасту. Чтобы эта калорийное и энергетическое количество потребляемое ребенком было потрачено на физическую активность без остатков. Чтобы ребенок не набирал вес. На самом деле, за исключением 1-4 классов, которые питаются бесплатно, большинство имеет возможность покупать пищу в соответствии аппетита, желанию и наличии определенных продуктов и блюд в столовой или буфете. Плюс питание должно быть безопасным, экономически доступным и вкусным. Разница между меню и ассортиментом школьных буфетов, которые были до нового года и будут после, заключается, что там не будет не здоровых продуктов и блюд. Питание в учебных заведениях необходимо иметь один в день. Но это может быть и до пяти раз, в зависимости от продолжительности пребывания ребенка в учреждении. Автор: vmr.gov.ua Если родители и общество хотят видеть будущее поколение здоровым, то должны воспитывать в детях здоровые вкусы и здоровый выбор в питании. Запрещать есть вредные продукты и напитки с большим содержанием сахара Примеру в питании школьников каких стран должна подражать Украина? Мы рассматривали питания учащихся в Польше, Словении, Португалии, Литве, Франции. Перенимать опыт ездили некоторые члены нашей команды. В том числе и Первая Леди Елена Зеленская со своей командой. Лучшим примером является Финляндия. Там уже 70 лет в школах здоровая пища и полностью бесплатная. Включая детей, занимающихся спортом. Им после тренировки предусмотрено дополнительное питание. Для Украины - это пока недостижимо. Финны рассматривают школьное питание как инвестицию в будущее, а сами столовой - как важный элемент социализации. Финны рассматривают школьное питание как инвестицию в будущее, а сами столовые - как важный элемент социализации

Смогут ли поставщики найти продукты, которые соответствуют требованиям? Какие могут возникнуть проблемы?

Абсолютно смогут. Ибо все продукты есть в наличии. Если будут какие-то нюансы, то производители под них подстрояться, поскольку речь идет о здоровье детей. Здесь должен быть контроль на местах. С поставкой продуктов, я думаю, будет так же, как и сейчас. Радикально нового там не должно быть. Автор: censor.net Если родители и общество хотят видеть будущее поколение здоровым, то должны воспитывать в детях здоровые вкусы и здоровый выбор в питании. Запрещать есть вредные продукты и напитки с большим содержанием сахара

Дети не хотят есть традиционные продукты. Предоставляют преимущества снекам, уличным перекусам, часто вредной для молодого организма продукты. Как это изменить? Стоит ли? Возможно, стоит с детства приучать к химии и вкусовых добавок в пище, иначе пищи все равно нет и не будет.

Если родители и общество хотят видеть будущее поколение здоровым, то должны воспитывать в детях здоровые вкусы и здоровый выбор в питании. Пассивно смотреть на то, что ребенок ест и пьет нездоровую пищу и напитки, это содействует возникновению болезней, избавиться от которых очень трудно или даже невозможно.

Как родителям воспитывать в детях культуру питания? В чем она заключается?

Понятие "культура питания" включает в себя много составляющих. Это и здоровый выбор и традиции, которые присущи украинской кухне, и определенные родственные устои. Для того, чтобы так называемая культура служила на благо ребенку, родители должны проанализировать, что покупается, готовится и потребляется. Начиная с себя. То есть должны демонстрировать лучший пример в здоровом питании. С самого начала, когда ребенок начинает завтракать, обедать и ужинать за общим столом. А это должно происходить начиная с двух лет. Дети в таком возрасте могут быть придирчивыми, не хотят пробовать новую пищу, акцентируя свое внимание на каких-то ограниченных видах блюд, продуктов. Поэтому родителям надо быть терпеливыми и настойчивыми. Некоторые продукты предлагать и по 10, и по 15 раз. Надо вместе ходить в магазин, выбирать продукты, рассказывать о них. Интересно готовить и уметь красиво подать, чтобы блюдо было привлекательна. Это такой интересный творческий процесс. Родителям нельзя сдаваться и пускать все на самотек. Потому надлежит это во взрослом возрасте будет трудно. Родителям нельзя сдаваться и пускать все на самотек. Потому что исправить все во взрослом возрасте будет трудно

Какие продукты в будущем будут исчезать, а какие - становиться популярнее? К чему готовиться? Какой будет пища будущего?

Здесь тоже мы не сможем спрогнозировать с большой точностью. Потому что нам, как медикам, хотелось бы, чтобы, например, исчезли сладкие газированные напитки, значительная часть сладостей, особенно с трансжирами. Но возможности производителей значительно выше аналогичных в медицинского сообщества. Автор: zhmerynka.city Если родители и общество хотят видеть будущее поколение здоровым, то должны воспитывать в детях здоровые вкусы и здоровый выбор в питании. Запрещать есть вредные продукты и напитки с большим содержанием сахара

Как должны меняться по отношению к еде взрослые украинцы?

Они должны есть здоровую пищу. Ошибочно мнение, что полезная еда недостижимо дорога. Если мы сравним стоимость сельди и колбасы, то последняя в несколько раз дороже. А сельдь, если она не слишком соленая, для организма в несколько раз полезнее. Так же можно сравнить яблоко и конфеты, сосиски и курицу или рыбу. Взрослым украинцам стоит меньше пить алкоголя и напитков, содержащих много калорий. Больше двигаться. Потому что 60 процентов украинцев сегодня имеют ожирение или лишний вес. Такая тенденция накапливалась постепенно в течение многих лет с начала независимости Украины. Какие вкусовые добавки слишком вредны, а какие можно потреблять и не стоит бояться? В еде, напитках, технологиях изготовления. Это переоцененнаа сфера. Я бы сказал, что с пищевых добавок наиболее опасна соль. Потому что у нас ежегодно умирает 400 тысяч человек от сердечно-сосудистых заболеваний. Частично это связано с тем, что они потребляют слишком много соли. А именно в 2,5 раза больше, чем рекомендуется