Сметана при ожогах и страх сквозняков: назвали 5 самых частых мифов, которые развеяла Супрун

Мифы Сурун: назвали самые частые ошибки Фото: obozrevatel.com

В 2018 году Ульяна Супрун развеяла немало мифов, в которые ураинци верили годами. Их внушали годами и людям стало казаться, что это правда.

В этой подборке собраны самые яркие развеяны стереотипы украинцы и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Миф 1. Привычка сидеть нога на ногу вызывает варикоз

Помочь этой болезни может длительное сидение или стояние в одной позе. Однако долгое сидение со скрещенными ногами может плохо повлиять на осанку - такая поза может привести к чрезмерному наклона корпуса вперед и округления плеч.

Такая поза особого вреда не приносит для людей с нормальным давлением. Сев нога на ногу, давление немного повысится, однако после того, как вы поставите ноги в привычное положение, он вернется в прежнее состояние. Привычка сидеть "нога на ногу" не приводит к варикозному расширению вен.

Это патологический процесс, в результате которого поражаются сосуды, несущие кровь к сердцу.

Миф 2. При неприятии лактозы следует отказаться от молочных продуктов

В Украине существует миф о том, что некоторые люди вообще не могут усваивать лактозу, которая содержится в молочных продуктах, поэтому, они отказываются от употребления этих продуктов.

Ульяна Супрун советует потреблять продукты без лактозы или потреблять молочные продукты в малых количествах.

Исследование американских ученых подтверждает, что симптомы лактазной недостаточности будут минимальные, не будут наблюдаться, если употреблять за один прием пищи не более 12 граммов лактозы.

Миф 3. Первая помощь при ожогах - сметана, масло, листья алоэ

Первая помощь при ожогах - прекратить контакт с источником ожога, обработать пораженный участок холодной водой, снять одежду или украшения, которые рядом.

А уже после этого нужно наложить на рану стерильную повязку, дать пострадавшему воды. Обратиться за помощью нужно, когда ожоги значительные или кожа обуглилась.

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Миф 4. Сквозняков нужно избегать, потому что можно заболеть

Особенно остро этот вопрос стоит летом и весной в общественном транспорте. Ульяна Супрун отмечает, что сквозняк как таковой не угрожает здоровому человеку.

Если его постоянно избегать, сидеть в замкнутом помещении и кутаться в одежду, тогда человек станет уязвимой к простудам. Поэтому нужно часто проветривать помещения и дышать свежим воздухом.

Но если речь идет о сильном поток холодного воздуха, который направлен на лицо или шею, то в таком случае за 10 минут можно заболеть.

Миф 5. Не занимайтесь спортом во время простуды

Физические упражнения будут полезны и тем, кто уже простудился. И заниматься спортом во время простуды можно тогда, когда у вас нет симптомов в теле, а только в верхней части тела - насморк, чихание или небольшой кашель. Упражнения не ускорят процесс выздоровления и не могут ухудшить состояние, но помогут оставаться подвижными и улучшить самочувствие.

Постоянное употребление витамина D не поможет предотвратить перелома костей и развития тяжелых заболеваний, в частности онкологических и сердечно-сосудистых. "Принимать витамин D просто так - не панацея от болезней. Более того, высокие дозы будут вредными для здоровья. Группами риска, которым советуют проходить тестирование на уровень витамина D в крови, есть люди с ожирением (индекс массы тела более 35), веганам, людям с болезнями желудочно-кишечного тракта и печени, нарушением всасывания, людям пожилого возраста, особенно если они выходят из дома. Остальным рутинную проверку на уровень витамина D официальные учреждения не советуют - не трать деньги ", - написала и.о. министра охраны здоровья Украины Ульяна Супрун.