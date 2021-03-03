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среда, 03 марта 2021 17:35

Сколько времени сохраняется иммунитет после вакцинации

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Сколько времени сохраняется иммунитет после вакцинации
Повторно может заразиться только пациент с ослабленным иммунитетом Фото: pixabay.com

Иммунитет от коронавируса после прививки сохраняется на 9-10 месяцев.

Столько же он держится, если человек переболел Covid-19. Соответствующее исследование провели в шведском госпитале в коммуне Дандерюд, передает Yle.

Кроме этого, повторно может заразиться только пациент с ослабленным иммунитетом. Однако в таком случае болезнь проявляется в легкой форме.

Еще по одним данным, человек и после прививки, и после болезни приобретает иммунитет также от британского штамма. Однако неизвестно, появляется ли устойчивость организма к южноафриканскому и бразильскому штамму.

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Главный инфекционист медицинского округа Хельсинки и Уусимаа HUS Аско Ярвинен отметил, что повторное заражение часто является рецидивом болезни.

"Проводились исследования среди людей, которые повторно заражались, и похоже на то, что в основном речь идет о продолжении процесса инфицирования первичным вирусом", - сказал он.

Владимир Зеленский сделал прививку против коронавируса несмотря на то, что уже переболел этой болезнью. Он пояснил, что имеет низкий уровень антител.

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Дата
03
марта

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