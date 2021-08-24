Сколько украинцев получили вакцину в День флага

За последние сутки в Украине вакцинировали 71427 человек. Фото: pixabay

Против коронавируса за последние сутки в Украине вакцинировали 71427 человек.

Одну дозу получили 28 142 человека, полностью иммунизированы - 43285 человек сообщает Минздрав.

23 августа 2021 года работали 604 мобильные бригады.

Также работа по иммунизации проходила в 2321 пункте прививки; 328 центрах вакцинации.

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С начала прививочной кампании прививали - 5099802 украинцев, из них получили одну дозу - 5099800 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3179661 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). В общем провели 8279461 прививку.

За сутки 23 августа 2021 года в Украине обнаружили 692 новых подтвержденных случая коронавируса. Среди больных 54 ребенка, четыре медика. За предыдущие сутки госпитализировали 410 людей, умерло - 27 выздоровели - 345.