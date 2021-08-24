Коронавирус удерживает позиции - статистика за последние сутки

За все время пандемии в Украине заболело - 2275863 человек. Фото: pixabay

За сутки 23 августа 2021 года в Украине обнаружили 692 новых подтвержденных случая коронавируса.

Среди больных 54 ребенка, четыре медика, сообщает Минздрав.

За предыдущие сутки госпитализировали 410 людей, умерло - 27 выздоровели - 345.

Методом ПЦР за 23 августа протестовали 17236 человек, методом ИФА - 3802 человека, экспресс-тестами - 14820 человек.

За все время пандемии в Украине заболело - 2275863 человек; выздоровели - 2201778 лица; летальных исходов - 53 501; провели ПЦР-тестов - 11844497.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев у г. Киев (132), Одесской (84), Харьковской (84), Луганской (62) и Черновицкой (47) областях.

В Стрыйском районе Львовской области зафиксирована смерть от штамма "Дельта". Сообщается, что умер 36-летний мужчина, который не был вакцинирован.