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пятница, 21 июня 2019 15:18

Сколько украинцев подписали декларации с семейными врачами

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Сколько украинцев подписали декларации с семейными врачами
Большинство украинцев выбрали семейных врачей. Фото: УНИАН

80% украинцев выбрали себе семейного врача и подписали с ним декларацию.

"Более 80% (как и в октябре 2018-го) слышали о национальной программе "Врач для каждой семьи". Высокий уровень осведомленности наблюдается во всех макрорегионах и демографических категориях. 79% заявили, что уже выбрали своего врача и подписали с ним договор (в октябре 2018-го - 56%). 20% сказали, что этого еще не сделали", - свидетельствует опрос, проведенный Социологической группой "Рейтинг" в мае 2019-го, передает УНИАН.

Самый высокий уровень мобилизации в подписании договоров с семейным терапевтом наблюдается в западных и восточных регионах среди женщин и пожилых людей. На юге и в Киеве треть опрошенных заявили, что еще не подписали соглашения с терапевтом.

20% опрошенных считают, что за последние 2 года общее качество государственных медицинских услуг улучшилась. 37% увидели ухудшение, 32% считают, что ничего не изменилось, 12% затруднились ответить.

Четверть опрошенных хорошо оценили уровень как первичной, так и вторичной медицины в Украине. Треть считает, что эти уровни украинской медицинской сферы в удовлетворительном состоянии, более четверти - в неудовлетворительном или ужасном. Лучше всего оценили изменения в качества медицинских услуг и разные уровни медицины молодые и состоятельные респонденты.

82% знают своего семейного врача или терапевта, 18% - не знают. Самый высокий уровень осведомленности в западных регионах - 89%. Ниже - в Киеве и на юге - 74-72%. Женщины лучше осведомлены о семейном враче, чем мужчины.

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70% тех, кто уже заключил соглашения с семейным врачом, довольны. 12% выразили недовольство. 16% затруднились с оценками.

Треть опрошенных заметила, что после заключения контракта врач был к ним внимательным и вежливым. 18% отметили, что было легче попасть на прием. 20% отметили, что не увидели никаких изменений после заключения договора.

Средняя зарплата семейных врачей в Украине в 2019-м составит от 15 до 25 тыс. грн. Рост платы связан с внедрениями новых правил оплаты, когда человек выбирает своего семейного врача сам.

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21
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