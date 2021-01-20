Сколько украинцев готовы вакцинироваться - результаты опроса

В общем уменьшилась поддержка бесплатной вакцинации, ведь в еще в ноябре 2020-го она была на уровне 55%. Фото: pixabay

Вакцинироваться от коронавируса не готовы 56% опрошенных украинцев.

39% сделают прививки, когда вакцина будет доступна в аптеках, сообщили в результатах опроса группы "Рейтинг".

Если препарат будет бесплатный, то 52% людей в Украине все равно против вакцинации. 43% - согласились вакцинироваться.

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В общем уменьшилась поддержка бесплатной вакцинации, ведь в еще в ноябре 2020-го она была на уровне 55%. В то же время количество тех, кто готов заплатить за прививки, немного выросла.

Исследования проводились с 14-16 января 2021 года, опросили 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.

Люди в Украине не должны делать прививки от коронавируса за свои деньги в частных медучреждениях. Министерство здравоохранения заинтересовано в том, чтобы бесплатно вакцинировать всех желающих, рассказал главный государственный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.