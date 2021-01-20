Ляшко говорит не спешить вакцинироваться за свои деньги

Кабмин делает все возможное для вакцинации украинцев от 18 лет бесплатно двумя дозами препарата. Фото: pixabay

Люди в Украине не должны делать прививки от коронавируса за свои деньги в частных медучреждениях.

Министерство здравоохранения заинтересовано в том, чтобы бесплатно вакцинировать все охотное населения, рассказал главный государственный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко, передает "Україна24".

Он утверждает, что Кабмин делает все возможное для вакцинации украинцев от 18 лет бесплатно двумя дозами препарата.

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"Сегодня государство заинтересовано сделать прививку бесплатно для всех слоев населения. Поэтому на первых этапах не нужно рассматривать возможность прививки за собственные средства в частных структурах, поскольку мы заинтересованы и имеем ресурс выкупать всю вакцину, которая будет попадать или иметь возможность попасть на рынок Украины. Когда мы говорим о потенциальной возможности вакцинации за деньги, это мы говорим как минимум о втором полугодие 2021 года, но и то не факт ", - отметил заместитель главы Минздрава.

Платная вакцинация в Украине будет идти одновременно с государственной. Первые партии вакцины получим не позднее февраля, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Інтерфакс-Україна". Он утверждает, что Кабмин договаривается с 6 производителями вакцины, в которых продолжается финальная стадия клинических исследований.