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пятница, 09 августа 2019 14:14

Сколько случаев ботулизма произошло в столице за этот год

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Сколько случаев ботулизма произошло в столице за этот год
Вяленая и копченая рыба является основным источником ботулизма. ФОТО: vesna.sammit.kiev.ua

С начала года в Киеве зафиксировали 7 случаев заболевания ботулизмом.

Об этом сообщает ГУ Держпродспоживслужбы в Киеве.

Три человека заболели, съев вяленую рыбу: в 2-х случаях это был продукт домашнего изготовления, в 3-м — неизвестного происхождения.

2 случая произошли из-за употребления домашних мясных консервов. Наличие инфекции во всех этих продуктах подтвердили лабораторные анализы.

Один из последних случаев заболевания ботулизмом в Киеве связан с употреблением рыбной продукции промышленного производства. Приобрели ее в одном из местных заведений торговли. Другой случай произошел в результате употребления рыбной продукции неизвестного происхождения. Ее приобрели рядом с одним из столичных рынков.

"На сегодняшний день продолжаются лабораторные исследования образцов крови", — сообщили в ГУ Держпродспоживслужбы.

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Ботулизм — это смертельная инфекция. Первые симптомы ее проявляются преимущественно через 12-36 часов после заражения. Это тошнота, рвота, диарея, боль в животе, сухость во рту, двоение в глазах, опущение верхнего века, трудности при глотании, сниженная либо отсутствующая реакция зрачков на свет, постепенно нарастающая слабость в мышцах.

kiev.dpss.gov.ua
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