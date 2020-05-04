Сколько пограничников болеют коронавирусом

За последние сутки коронавирусом заболели трое пограничников. Фото: pixabay

3 новые положительные тесты на Covid-19 обнаружили в Государственной пограничной службе Украины.

Под контролем медиков находятся более трехсот пограничников, которые контактировали с больными, об этом сообщает ГПСУ.

"По состоянию на 4 мая 17 представителей Государственной пограничной службы Украины - военнослужащих и работников - имеют лабораторно подтвержден диагноз Covid-19", - написали в сообщении.

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Подавляющее большинство контактных лиц - находятся на самоизоляции, остальные изолированы в подразделениях или обсерваторах.

Вчера лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом получили еще 3 представителя Государственной пограничной службы Украины в Одесской области. В подразделениях провели необходимую дезинфекцию помещений и приняли все меры предосторожности. В частности, направили на самоизоляцию под контролем врачей персонал, который контактировал с больными.

Всего на сегодня из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, страдающих коронавирусом, выздоровел 1 военнослужащий.

На 7:00 3 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, болеют 49 человек. Также за период пандемии выздоровели 30 человек и 2 летальных случая.