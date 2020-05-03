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воскресенье, 03 мая 2020 13:31

Больных Covid-19 увеличилось в ВСУ

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Больных Covid-19 увеличилось в ВСУ
Зафиксировали коронавирус еще в 4 военнослужащих. Фото: slovoidilo.ua

В Вооруженных силах Украины зарегистрировали четыре новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

"На 7.00 3 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, болеет 49 человек. Также за период пандемии выздоровели 30 человек и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляции) - 295 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается срок изоляция в ближайшие три дня - 91 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении командования медицинских сил.

С больных 3 военнослужащих из Харьковской, 1 из Днепропетровщины. Они лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

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Всего коронавирусом заболело 11913 человек. Из них 829 детей и 2325 медицинских работников.

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