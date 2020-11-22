Сколько нужно есть мяса для здорового сердца

Также для сердца могут быть полезны и белковые "заменители" красного мяса: нут, соя, орехи. Фото: Pixabay

Фонд Сердца в Новой Зеландии опубликовал новые рекомендации по употреблению красного мяса и курицы. Главный советник фонда по вопросам питания Дэйв Монро напомнил, что более ранние исследования говорят о вреде употребления большого количества красного мяса.

Однако в нужных пропорциях оно может стать частью здоровой диеты. По результатам исследования, употребление менее 350 граммов необработанного красного мяса в неделю снижает риск возникновения сердечных заболеваний и инсульта, пишет Gisborne Herald.

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Однако каждые дополнительные 100 граммов этого продукта в день, превышающих рекомендуемый уровень, связанные с повышением риска инсульта на 12%. Монро сообщил, что для сердца могут быть полезны и белковые "заменители" красного мяса: нут, соя, орехи.

Они способствуют снижению уровня холестерина. Что касается курицы - она ​​нейтральна для здоровья. Употребление ее в пищу не наносит вреда, но оно и не имеет особых преимуществ.

Ранее врачи назвали симптомы сердечного приступа, не стоит игнорировать и сразу обращаться к специалистам.