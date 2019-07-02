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вторник, 02 июля 2019 12:58

Сколько людей умерли от кори в Украине

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Сколько людей умерли от кори в Украине
От осложнений кори умерли 18 человек. Фото: из открытых источников

За прошедшую неделю с 21 по 27 июня корью заболел 601 человек - 287 взрослых и 314 детей.

Всего с 6 декабря 2018 по 7 июня 2019 года, корью заболели 55300 человек - 25987 взрослых и 29316 детей. От осложнений кори умерли 18 человек.

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Больше всего новых случаев кори зарегистрировали в Киевской (57 больных: 30 взрослых и 27 детей), Львовской областях (56: 20 взрослых и 36 детей) и в Киеве (50: 27 взрослых и 23 ребенка). Также высокие показатели в Харьковской (46: 33 взрослых и 13 детей) и Хмельницкой областях (40: 10 взрослых и 30 детей).

Украина по итогам 2018 возглавила десятку стран, где заболеваемость корью выросла больше по сравнению с предыдущим годом.

На Ровенщине от осложнений кори умерла 3-месячная девочка. Заразился ребенок от матери, еще находясь в утробе.

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