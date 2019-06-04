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вторник, 04 июня 2019 13:34

От кори умер младенец

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От кори умер младенец
Заразилась девочка корью от матери. ФОТО: slk.kh.ua

В Ровенской области от осложнений кори умерла 3-месячная девочка. Заразился ребенок от матери, еще находясь в утробе.

"Ребенок родился преждевременно и при рождении имел врожденную корь. Вирус поразил мозг и легкие. Были проведены необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось", — сообщил Ровенский областной лабораторный центр в Facebook.

Наличие кори у девочки подтвердили анализы. Их сделали в 2 вирусологических лабораториях: Ровенском областном лабораторном центре и Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

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Корь — заразное инфекционное заболевание. Передается воздушно-капельным путем: при чихании, кашле, разговоре. Оставаться в воздухе и на поверхностях способен в течение 2 ч. после того, как больной покинул помещение. При этом 9 из 10 людей рискуют заразиться. Течение кори может быть крайне тяжелым. Нередко все обращается инвалидностью или смертью. Особенно высокий риск осложнений угрожает непривитым людям. Наиболее частыми являются пневмония и воспаление мозга.

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