Сколько людей убивает курение за год - шокирующая статистика ВОЗ

Больше всего курят в странах СНГ, а меньше всего - в 15 государствах Евросоюза. Фото: Colin Behrens / Pixabay

Ежегодно от вызванных курением болезней в мире умирает 8 млн человек.

Среди жертв курения не только сами курильщики, но и те, кто вынужден вдыхать табачный дым. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения, пишут Новости ООН.

"Табак убивает 8 миллионов человек в год. В том числе почти миллион тех, кто не курит, но страдает от так называемого пассивного курения - табачного дыма, выпускающего теми, кто курит. Одно из главных последствий такого пристрастия к табаку - рак легких", - говорится в сообщении.

По словам исследователей, проблема употребления табака особенно актуальна для Европейского региона ВОЗ. Там курят 209 млн человек.

"Это 29 процентов населения стран региона - самая высокая доля курильщиков населения по сравнению с другими регионами. Причем среди европейских женщин доля курильщиков составляет более 20 процентов - тогда как в глобальном масштабе курит только 7 процентов женского населения", - констатируют в ВОЗ.

Также отмечают, что пристрастием к табаку обусловлены 9 из 10 смертельных случаев в Европейском регионе ВОЗ, Все они вызваны раком трахеи, бронхов и легких.

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"90 процентов всех случаев рака легких можно предотвратить, отказавшись от этой вредной привычки. 2018 года в регионе с курением было связано 18 процентов смертей от всех неинфекционных заболеваний и 27 процентов смертей от рака. Самые высокие показатели курения в странах СНГ, а самые низкие - в 15 государствах Евросоюза. Например, в России доля курильщиков составляет 60 процентов населения, а в Исландии - 16 процентов. Наибольшее сокращение числа курильщиков произошло в Австрии и Беларуси, а вот в Кыргызстане и Молдове доля курильщиков растет и, вероятно, будет увеличиваться и в дальнейшем", - говорят эксперты ВОЗ.

Почти четверть совершеннолетних людей в Украине курят каждый день. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.