Сколько есть времени на отрезанных частей тела

 
Ексклюзивы
1/5
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 540
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
4 Просмотров: 5463
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1377
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Просмотров: 783
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
Просмотров: 153
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Просмотров: 4095
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 486
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 1134
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3159
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1917
Фото
Все фото
12
5
7
5
4
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Четырехлапые герои: собаки спасли своих хозяек от рака
Четырехлапые герои: собаки спасли своих хозяек от рака
Видео
Все видео
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Интервью
1/5
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 486
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3159
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1917
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 972
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Просмотров: 630
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
03 ноября 2019
Просмотров: 171
Щур і білочка
Чим відрізняється щур від білочки? У неї кращий піар. Згадати цей старий жарт примусила хвиля захоплення української футбольної спільноти після ...
воскресенье, 03 ноября 2019 23:51

Сколько есть времени на отрезанных частей тела

  Комментировать
Сколько есть времени на отрезанных частей тела
Отрезана нога и руки: сколько время на приживаемость органов Фото: zartaclinic.com

У врачей есть 24 часа, чтобы пришить отрезаны пальцы. Для кисти или стопы этот срок составляет 10-12 часов. Чем меньше отрезана часть, тем меньше времени для пришивание.

Об этом рассказывает Евгений Симулик, хирург института Шалимова, кандидат медицинских наук.

"Ампутированная часть тела приживется при правильном охлаждения. Нельзя прикладывать лед. При контакте с водой, ткани также повреждению и станут непригодными к восстановлению. Необходимо остановить кровотечение и доставить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. Его специалисты свяжутся с нашим институтом для координации следующих действий", - рассказывает врач.

Хирурги операцию делают под микроскопом. Сначала скрепляют кости руки металлическими фиксаторами - спицами. Затем сшивают сухожилия, нервы и вены. В последнюю очередь - артерии. И запускают отрубленную конечность в кровоток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уникальный случай: мужчине пересадили мини-сердце

Если не хватает времени, приходится нарушать последовательность. Тогда фиксируют кости и быстро сшивают сосуды, чтобы запустить кровоток. Уже после этого занимают восстановлением сухожилий и нервов.

В конце проверяют, поступает кровь в ткани. Должна кожа стать розовой. Пальцы становятся теплыми.

Занятия спортом дома набирают все большую популярность. В сети есть множество видеоуроков на любой уровень подготовки и различных зон.

К тому же, это бесплатно. Но таких занятий спортом есть и масса минусов. Прежде всего, надо построить определенный план действий и поставить конкретные цели, которых хочется достичь.

Автор: Екатерина Романчук
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сколько есть времени на отрезанных частей тела». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Секс, деньги, наркотики: фотографа обвинили в подглядывании
Секс, деньги, наркотики: фотографа обвинили в подглядывании
20
 Просмотров: 94504
Без трусов и с декольте до пупка: бывший &quot;ангел&quot; VS засветила прелести на вечеринке
Без трусов и с декольте до пупка: бывший "ангел" VS засветила прелести на вечеринке
5
 Просмотров: 29972
Гибель Дениса Чаленко: рассказали о парне, с которым имел конфликт
Гибель Дениса Чаленко: рассказали о парне, с которым имел конфликт Просмотров: 20169
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе Просмотров: 15966
Смотрели и смеялись: свидетели не помогли женщине, которую изнасиловал и убил бомж
Смотрели и смеялись: свидетели не помогли женщине, которую изнасиловал и убил бомж Просмотров: 13608
Здоровье
Фитнес-браслет определил сколько на самом деле нужно делать шагов за день
Фитнес-браслет определил сколько на самом деле нужно делать шагов за день
 Просмотров: 27
Скалецкая рассказала о ситуации с дифтерией
Скалецкая рассказала о ситуации с дифтерией Просмотров: 441
Что можно, а чего нельзя делать во время беременности
Что можно, а чего нельзя делать во время беременности Просмотров: 756
Ждать ли новой волны дифтерии: какая в Украине ситуация с прививками
Ждать ли новой волны дифтерии: какая в Украине ситуация с прививками Просмотров: 162
Украина получит 150 флаконов сыворотки от дифтерии
Украина получит 150 флаконов сыворотки от дифтерии Просмотров: 378
Больше всего комментируют
6
"Просто ненавидел": рассказали об отношении Трампа к Украине
4
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
4
Богдан подрался с Бакановым
2
В России собираются судить бывшего украинского министра
1
Урятували
Голосов: 646
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua