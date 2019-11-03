Сколько есть времени на отрезанных частей тела

Отрезана нога и руки: сколько время на приживаемость органов Фото: zartaclinic.com

У врачей есть 24 часа, чтобы пришить отрезаны пальцы. Для кисти или стопы этот срок составляет 10-12 часов. Чем меньше отрезана часть, тем меньше времени для пришивание.

Об этом рассказывает Евгений Симулик, хирург института Шалимова, кандидат медицинских наук.

"Ампутированная часть тела приживется при правильном охлаждения. Нельзя прикладывать лед. При контакте с водой, ткани также повреждению и станут непригодными к восстановлению. Необходимо остановить кровотечение и доставить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. Его специалисты свяжутся с нашим институтом для координации следующих действий", - рассказывает врач.

Хирурги операцию делают под микроскопом. Сначала скрепляют кости руки металлическими фиксаторами - спицами. Затем сшивают сухожилия, нервы и вены. В последнюю очередь - артерии. И запускают отрубленную конечность в кровоток.

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Если не хватает времени, приходится нарушать последовательность. Тогда фиксируют кости и быстро сшивают сосуды, чтобы запустить кровоток. Уже после этого занимают восстановлением сухожилий и нервов.

В конце проверяют, поступает кровь в ткани. Должна кожа стать розовой. Пальцы становятся теплыми.

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