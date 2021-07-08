Сколько должен длиться здоровый менструальный цикл

Менструальный цикл может быть нерегулярным во время лактации. Фото: Karolina Grabowska: Pexels

Здоровый менструальный цикл длится от 21 до 35 дней. Допустимы семидневные колебания. Сама же менструация протекает от двух до восьми дней. Если произошла недельная задержка - стоит обратиться к врачу. Причиной этого может быть не только беременность.

"Менструальный цикл легко вычислить. Следует зафиксировать дату начала первых месячных и закончить считать, когда начался следующий менструальный цикл. Эти колебания в норме до семи дней. То есть первый цикл может длиться 28 дней, а следующий 34. Нормальная протяженность самой менструации от двух до восьми дней", - сказала Татьяна Осауленко, гинеколог.

Изменение уровня гормонов, питания, колебания веса, переутомление или даже стресс могут вызвать нарушение менструального цикла. Задержка на один-три дня незначительна. Считается нормальной. Если же месячных нет семь-десять дней или более, нужно обратиться к врачу.

Также менструальный цикл может быть нерегулярным во время лактации. Это связано с активной секрецией пролактина, который частично блокирует эстроген и прогестерон. Они влияют на овуляцию и менструацию.

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Патологические маточные кровотечения не связаны с менструальным циклом. Возникать могут перед началом месячных, сразу после их завершения или в любой день межменструального периода. Частыми причинами маточных кровотечений являются гормональные сбои, инфекции и опухоли.