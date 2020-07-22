Сколько будет стоить вакцина против коронавируса

Вакцина против вируса может появиться даже раньше, чем в конце 2020 года, если "все пойдет хорошо". Фото: Pixabay

До конца года человечество может получить вакцину против коронавируса.

Ее цена составит 2,5 евро (80 грн), рассказал генеральный директор фармацевтической компании AstraZeneca Паскаль Сорио, которая совместно с Оксфордским университетом создает вакцину, передает The Independent.

"Наша цель - донести вакцину к каждому и сделать это на некоммерческой основе, поэтому мы будем предоставлять вакцину по себестоимости. По себестоимости это будет примерно 2,5 евро за единицу", - сказал он.

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По его словам, вакцина против вируса может появиться даже раньше, чем в конце 2020 года, если "все пойдет хорошо".

Отметим, что первые результаты испытания препарата показали, что он безопасен и вызывает иммунный ответ. Теперь должен начаться 3-й этап исследований, прежде чем вакцину запустят в массовое производство.

"Мы работаем рука об руку с регулирующими органами, мы ежедневно обмениваемся нашими данными, чтобы обеспечить очень быструю оценку. Мы проводим клинические испытания, позволяющие нам выиграть время", - добавил Сорио.

Во Всемирной организации здравоохранения рассчитывают, что массовая вакцинация против коронавируса может начаться в середине 2021 года. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление заместителя главы ВОЗ Сумии Сваминатан.