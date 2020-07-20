В ВОЗ озвучили дату начала массовой вакцинации от Covid-19

ВОЗ назвала дату начала вакцинации от Covid-19. Фото: unsplash.com

Во Всемирной организации здравоохранения рассчитывают, что массовая вакцинация против коронавируса может начаться в середине 2021 года.

Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление заместителя главы ВОЗ Суммия Сваминатан.

По ее словам, на данный момент более 20 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания, и есть надежда, что некоторые из них сработают. Результаты могут быть получены уже в начале следующего года.

Тот факт, что антитела к вирусу могут исчезать через некоторое время, не является доказательством полного отсутствия приобретенного иммунитета, считает Сваминатан.

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В то же время, британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Алок Шарма заявил, что Великобритания подписала контракты на приобретение 90 миллионов доз вакцин против коронавируса.

Треть из них будет разработана американским гигантом Pfizer совместно с немецкой фирмой BioNTech, еще 60 миллионов - французской компанией Valneva. Если французский продукт подтвердит свои безопасность и эффективность, Лондон может приобрести дополнительные 40 миллионов доз.

41% опрошенных украинцев в середине июня 2020 года были готовы воспользоваться бесплатной вакциной от коронавируса. Среди них 25% точно готовы, а 16% - скорее всего, свидетельствуют данные опроса компании Research&Branding Group. Ни делали бы вакцинации 49% респондентов, 37% из них точно и 12% - скорее всего.