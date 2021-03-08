Ситуация сложная. На Буковине разошелся Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
Масленица. Как украинцы отмечали Бабскую неделю.
Масленица. Как украинцы отмечали Бабскую неделю.
Просмотров: 504
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 180
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 1170
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1377
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 621
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1404
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 2079
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 495
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3699
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 963
Фото
Все фото
5
3
3
2
17
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
Видео
Все видео
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
Интервью
1/5
Масленица. Как украинцы отмечали Бабскую неделю.
Масленица. Как украинцы отмечали Бабскую неделю.
Просмотров: 504
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Просмотров: 360
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Просмотров: 387
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 621
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
1 Просмотров: 288
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
05 марта 2021
1 Просмотров: 522
Бамбуковий гай
Щороку з настанням весни мені щось відкривається. Якісь приховані знання про себе, пульсуюча правда, що не лише ріже очі, а й змушує переоцінити все ...
понедельник, 08 марта 2021 11:35

Ситуация сложная. На Буковине разошелся Covid-19

  Комментировать
Ситуация сложная. На Буковине разошелся Covid-19
Согласно с клинической картиной, среди больных в возрасте 30-40 лет зафиксировано британский штамм нового коронавируса. Фото:

В Черновицкой области на Covid-19 чаще стали болеть люди 30-40 лет и маленькие дети.

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Черновицкой областной государственной администрации Олег Черный, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, согласно с клинической картиной, среди больных в возрасте 30-40 лет зафиксировано британский штамм нового коронавируса, несмотря на отсутствие официальных данных.

Черный отметил, что ситуация в области под контролем, хотя и стабильно сложная, поскольку больные поступают также на выходных и не ощущается снижение госпитализаций, хотя обычно на выходных их число уменьшается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли новый штамм коронавируса, который не видят ПЦР-тесты

"На сегодня на Буковине развернуты 2162 кровати. Загруженность госпитальных баз составляет около 60%. Но часть баз - наполнена на 100%. Пациенты поступают тяжелые. Им нужна дотация кислорода, поэтому реанимационные отделения четырех типов госпитальных баз заполнены на 100%", - рассказал Черный.

Он добавил, что в области продолжают вакцинировать медработников.

За последние сутки в Украине зафиксировали 5572 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19. Среди них - 309 детей и 123 медработников.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ситуация сложная. На Буковине разошелся Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
марта

Первая женщина получила лицензию пилота

Женщины били в пустые кастрюли: как прошел первый международный женский день

Самолет с 239 людьми бесследно исчез

Самое читаемое
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
5
 Просмотров: 14418
Показали, как выглядит оккупированный Донецк
Показали, как выглядит оккупированный Донецк
4
 Просмотров: 9927
Авария с украинцами в ​​Польше: откуда были пассажиры смертельного рейса
Авария с украинцами в ​​Польше: откуда были пассажиры смертельного рейса
5
 Просмотров: 7569
Показали виноград, который лучше не покупать
Показали виноград, который лучше не покупать
6
 Просмотров: 6453
На 23-м году жизни внезапно умерла разведчица ВСУ
На 23-м году жизни внезапно умерла разведчица ВСУ 1 Просмотров: 6147
Здоровье
Cкольких украинцев привили за сутки от Covid-19
Cкольких украинцев привили за сутки от Covid-19 Просмотров: 153
Covid-19 не останавливается. В каком регионе больше всего больных
Covid-19 не останавливается. В каком регионе больше всего больных Просмотров: 711
Подсчитали мировую статистику Covid-прививок
Подсчитали мировую статистику Covid-прививок Просмотров: 171
В Китае рассказали о новой вакцины от Covid-19
В Китае рассказали о новой вакцины от Covid-19 Просмотров: 234
Ученые рассказали об опасностях новых штаммов Covid-19
Ученые рассказали об опасностях новых штаммов Covid-19 Просмотров: 495
Больше всего комментируют
6
Офис Зеленского просил у британской разведки помочь помешать выходу фильма о "вагнеровцах" - СМИ
4
В Крыму вырубают старинный парк: местные жалуются Путину
3
В Абхазии задержали террориста ДНР
3
Минобороны Германии выяснило, сколько ядерных боеголовок имеет Россия
1
Что отличает украинцев от русских и европейцев
Голосов: 343
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть