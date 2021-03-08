Ситуация сложная. На Буковине разошелся Covid-19

Согласно с клинической картиной, среди больных в возрасте 30-40 лет зафиксировано британский штамм нового коронавируса. Фото:

В Черновицкой области на Covid-19 чаще стали болеть люди 30-40 лет и маленькие дети.

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Черновицкой областной государственной администрации Олег Черный, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, согласно с клинической картиной, среди больных в возрасте 30-40 лет зафиксировано британский штамм нового коронавируса, несмотря на отсутствие официальных данных.

Черный отметил, что ситуация в области под контролем, хотя и стабильно сложная, поскольку больные поступают также на выходных и не ощущается снижение госпитализаций, хотя обычно на выходных их число уменьшается.

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"На сегодня на Буковине развернуты 2162 кровати. Загруженность госпитальных баз составляет около 60%. Но часть баз - наполнена на 100%. Пациенты поступают тяжелые. Им нужна дотация кислорода, поэтому реанимационные отделения четырех типов госпитальных баз заполнены на 100%", - рассказал Черный.

Он добавил, что в области продолжают вакцинировать медработников.

За последние сутки в Украине зафиксировали 5572 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19. Среди них - 309 детей и 123 медработников.